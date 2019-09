Zwei Fußballvereine pflegen die Partnerschaft

Die Fußballer des VfL Munderkingen und des FC Riedisheim aus dem Elsass pflegen die Partnerschaft zwischen den beiden Städten. Zum schon dritten Mal in diesem Jahr trafen sich Vertreter beider Vereine. Im Januar waren beim U13-Turnier Funktionäre des FC Riedisheim zu Gast in Munderkingen, dann folgte der Gegenbesuch, als drei Jugendmannschaften an den Turnieren in Kingersheim und Riedisheim teilnahmen. Das dritte Treffen war kürzlich bei einem Kurz-Trainingslager übers Wochenende im Munderkinger Donaustadion. In der von Gilbert Hauss angeführten Delegation kamen 15 F-Jugend-Spieler des FC Riedisheim und 18 Elternteile aus der Partnerstadt. Am Samstag spielten die Riedisheimer Jungen gegen die Gleichalterigen des VfL Munderkingen und am Sonntag gegen die Nachbarn der TSG Rottenacker. Tore wurden in beiden Spielen nicht gezählt, aber die Spieler und Begleiter hatten einen Riesenspaß. Am frühen Nachmittag wurde die Partnerschaftsdelegation mit mehr als 30 Freunden aus dem Elsass im Sportheim verpflegt, bevor sie ihre vierstündige Heimreise mit Privatautos ins Elsass antraten. „Die Partnerschaftspflege war noch nie so wichtig wie heute“, sagt Felix Schelkle vom VfL Munderkingen. Deshalb würden die Verbündeten schon wieder das nächste Treffen planen.