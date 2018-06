Zirka 500 Schüler besuchen Ausbildungstag

Rund 500 Schülerinnen und Schüler aus Obermarchtal, Oberstadion, Ehingen und vor allem aus Munderkingen haben sich am Freitag beim dritten Regionalen Ausbildungstag in Munderkingen über die verschiedenen Ausbildungsberufe informiert, die in der Region angeboten werden. 39 Betriebe stellten sich und ihre Ausbildungsmöglichkeiten vor.

„Bei solchen Veranstaltungen geht es uns vor allem darum, den Schülern die Vielfalt, Individualität und Attraktivität von Handwerksberufen zu vermitteln“, sagt Karin Schmid von der Handwerkskammer in Ulm. „Gerade im gewerblichen Bereich bei den KFZ-Mechatronikern und den Berufskraftfahrern fehlen schlichtweg die Bewerbungen“, sagt Stephanie Steinwender von der Spedition Stöhr. 14 Auszubildende beschäftigt das Unternehmen zur Zeit und es könnte noch weitere einstellen.

Ingrid Mayer, Lehrerin an der Werkrealschule und zuständig für die Berufsorientierung, hofft, dass die Schüler beim Ausbildungstag die Gelegenheit bekommen, erste Kontakte zu Unternehmen zu knüpfen. Und diese ersten Annäherungen tragen Früchte, das zeigen die beiden vorangegangenen Regionalen Ausbildungstage. „Über 30 Prozent der Schüler haben nach dem vergangenen Ausbildungstag einen Praktikumsplatz angeboten bekommen“, sagt Jutta Braisch, Leiterin der Realschule in Munderkingen. Das hätten Befragungen unter den Schülern im Anschluss an den vorherigen Ausbildungstag ergeben. Ähnlich positiv sind die Ergebnisse bei der Werkrealschule. „Zwei unserer Schüler haben so eine Ausbildungsstelle gefunden und 16 einen Praktikumsplatz“, sagt Schulleiter Andreas Lachmaier. Auch für die Schüler der Munderkinger Förderschule erleichtert die individuelle Berufsorientierung den Einstieg in die Berufswelt. „Wir haben im vergangenen Jahr acht Schüler entlassen, fünf von ihnen haben eine duale Ausbildung begonnen“, sagt Schulleiter Hellmut Hummel. Diese Erfolge seien auch auf die intensive Arbeit mit der Berufseinstiegsbegleiterin der Schule zurückzuführen. Als Unterstützung begleitet diese beispielsweise einzelne Schüler auf der Ausbildungsmesse.

Organisatoren sind überwältigt

Organisiert wird der Regionale Ausbildungstag von Waldemar Schalt und seinem Team. „Wir sind überwältigt von der Resonanz“, so der Organisator. Nachdem am Vormittag die Schüler allein auf der Messe unterwegs waren, seien sie am Nachmittag nochmal mit ihren Eltern wiedergekommen.