Zahlreiche Freiwillige bei der Stadtputzete

Unter dem Motto „Munderkingen putzt sich raus“ haben sich am Samstagmorgen mehr als 200 Freiwillige aus allen Vereinen und Organisationen Munderkingens zur 15. Gemarkungsputzete getroffen. Bereits am Freitag waren Schüler aus den Munderkinger Schulen unterwegs, um Müll rund ums Schul-zentrum zu sammeln.

Wie immer hatte Manfred Walter vom VG-Bauamt die Freiwilligen in Gruppen eingeteilt, die anschließend in den 15 „Müllsammelbezirken“ im gesamten Stadtgebiet unterwegs waren. Und wie immer fuhren die VfL-Kanuten auf der Donau, um an den Ufern Müll zu sammeln. Am Morgen verteilte Bauhofleiter Kurt Fues Müllsäcke und Arbeitshandschuhe an die Helfer und gegen Mittag wartete im Bauhof das traditionelle vom Handel- und Gewerbeverein spendierte Vesper auf die freiwilligen Helfer.

„Gegenüber den Anfangsjahren ist die Müllmenge deutlich zurückgegangen“, sagte Bürgermeister Michael Lohner. Den Dreck anderer Leute wegzuräumen, so der Schultes, sei keine schöne Aufgabe. „Aber trotzdem wird jedes Jahr gemeinsam angepackt und es entsteht ein tolles Gemeinschaftsgefühl“, sagte Lohner. Mehr als fünf Kubikmeter Müll haben die Freiwilligen am Samstag eingesammelt. Darunter mehr als tausend kleine Schnapsfläschchen, die in Munderkingens Hecken, vor allem im Bereich des Bahnhofs, geworfen wurden. „Vor 15 Jahren haben wir noch Kühlschränke und Autoreifen gefunden. Das ist Gott sei Dank vorbei“, so Lohner.

Die „exotischsten Funde“ waren eine komplette CD-Sammlung, die im Ried gelandet ist und eine Flaschenpost, die ein junger Kanute an der Wörthinsel entdeckt hatte. Ein sechsjähriges Mädchen aus Ravensburg hatte einen Zettel in die Flasche gelegt, auf dem sie um einen Brief des Finders bittet. „Der werden wir natürlich schreiben“, betonte der Bürgermeister. Nach dem gemeinsamen Vesper, das wie immer der Handel- und Gewerbeverein gestiftet hat, bekam jeder Helfer, anlässlich des „15 Jahre Putzete-Jubiläums“ einen Eimer und ein Paar Arbeitshandschuhe geschenkt, jedes Kind bekam eine Tafel Schokolade.