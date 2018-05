Wuselinger Brunnenspringer graben die Fasnet aus

Im Schein ihrer Fackeln und mit lautstarken Narro-Hee-Rufen haben die Trommgesellen am Doschdigabend die Wuselinger Fasnet eröffnet.

Beim traditionellen „Reizenda“ zogen Trommler und Pfeifer, Wusele, Brunnenspringer, Trommgesellenpaare, Adel, Narrenräte und der Schäfer mit dem Narrensamen, angeführt vom „roten Munderkinger Stadtlöwen“ und der wuseligen Stadtkapelle vom Obertorplatz zum Rathaus. Dort hatten sich bereits die Munderkinger Rathaushexen breit gemacht, um ihrer großen närrischen Aufgabe nachzukommen, Schultes Michael Lohner aus seiner Amtsstube zu zerren und aufs Podium zu schleifen.

In seiner „Abschiedsrede“ reimte der Schultes, es sei seit „zwoi Wocha gmiatlich en dr Stadt, weil jeder d’Fasnetfähnla am Haus da hat“. Außerdem berichtete Lohner vom „Nachwuchs“ im Munderkinger Rathaus. Hauptamstleiterin Birgit Müller sei „a Frau im Häs und au no gscheit“, deshalb passe sie „zo de Munderkinger Leit“. Und weil die Fasnet heuer „kurz und heftig“ sei, wolle er keine langen Reden halten, sondern als letzte Amtshandlung lieber den Befehl geben: „Brunnasprenger grabet d’Fasnet aus“. Das ließen sich Michael Weiß und Simon Gassmann, die beiden diesjährigen Brunnenspringer, nicht zwei Mal sagen. Mit kräftigen Hieben ihrer Spitzhacken befreiten sie mit viel Rauch und Feuer den Trommmeister aus seiner Versenkung. Gerhard Steiner übernahm in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal als Chef der Wuselinger Narren die Rathausschlüssel vom Bürgermeister, um dann seinerseits zur Rede auszuholen. Zuerst begrüßte er allerdings die Gäste aus Pfullendorf, die gekommen waren, um die Wuselinger Fasnet mit ihrem Karbatschen-Knallen zu bereichern.

Wie immer war die Narrenansprache mit viel Lokalkolorit gespickt. So beschwerte sich der Obernarr über ein Gebäude, das „nemme schmuck ond klasse“ aussehe, von dem die Bürger spekulieren, ob sich die Ausgaben für die Experten auch rentieren. Der Trommmeister betonte, dass im Bauhof „soviel Überstonda geit“, so dass sich die Mitarbeiter jetzt „freit“, dass „Schäfla de Wasserfäll von Neudorf ra“ grasen und war verwundert über „Pfahlbau-Konstruktionen am Friedhofparkplatz. Aber er zeigte auch Verständnis, schließlich sei es für den Schultes schwer, es jedem recht zu machen.

Traditionell proklamierte der Trommmeister dann die närrischen Gesetze von Wuselingen. „Der isch dr graischt Lomp“ sei zur Fasnetszeit keine Beleidigung, sondern ein Munderkinger Ehrentitel und „Narro-Hee“ sei bis Aschermittwoch die allgemeingültige Grußform, so der Wuselinger Obernarr. „Ond alle Mäschgerla standet unter mein persönlicha Schutz ond unterm Schutz von älle reachte Narra“, betonte der Trommmeister.

Nach der offiziellen Eröffnung der Wuselinger Fasnet startete das Narrenfest in den Lokalen im Städtle , das mit dem traditionellen Maschgera Gau und den begehrten Gromet fester Bestandsteil der Wuselinger Fasnet ist.