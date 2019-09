Wie es ist, Muhammad Ali zu beschützen – ein Bodyguard berichtet aus seinem Leben

Wer in der Munderkinger Altstadt die Paradiesgasse steil nach unten geht, endet am Treffpunkt Leben. So nennt sich die Freikirche Munderkingen in der Weitzmannstraße. Dort berichtete am Samstag Michael Stahl aus seinem entbehrungsreichen, aber stellenweise auch äußerst interessanten Leben.

„I am your bodyguard, I safe your life with my life“, lautet ein starken jungen Männern eingebläuter Satz zur Vorstellung bei Prominenten, die sie kurzzeitig beschützen sollen. Der heute 49-jährige Michael Stahl sagte ihn vor 15 Jahren in Dresden zu Muhammad Ali, dem mehrfachen Boxweltmeister im Schwergewicht und Sportler des Jahrhunderts.

„Kuss der Ikone“ hat Stahl seine erste Begegnung mit dem damals bekanntesten Menschen der Welt in seinem Buch „Kein Herz aus Stahl“ überschrieben. Die zweite fand einige Jahr später in der Berliner Max-Schmeling-Halle statt.

Jetzt fehlt in unserer Promi-Liste nur noch der Papst Michael Stahl

Alis Tochter Laila boxte, der an Parkinson erkrankte Vater saß von vier Bodyguards eingekreist im Publikum. „Jetzt fehlt in unserer Promi-Liste nur noch der Papst“, sagte Stahl zu seinem Team. Als Personenschutz hat der Bischof von Rom sein eigenes Personal, aber Michael Stahl bekam die Aufgabe, dessen Bruder Georg Ratzinger zum Abschlussgottesdienstes des Papstbesuchs zu fahren.

Das ist die eine Seite von Michael Stahls Leben. Aber von Gelegenheitsaufträgen lebt man nun mal nicht. In Bopfingen betreibt er eine Sportschule für Selbstbehauptung. Reich wird man auch davon nicht, und der Inhaber musste erst einmal lernen, selbst über die Runden des Lebens zu kommen. Das war vor allem am Anfang verdammt schwer.

Ein Heimatloser

Geboren wurde Michael Stahl als Sohn einer Familie von Jenischen. Als solche bezeichnete man früher Heimatlose, die kein Land besaßen und ihren Lebensunterhalt als Tagelöhner, Heimarbeiter, Hausierer, Maurer oder Musikanten verdienten. Solchen hatten die Grafen von Oettingen im 18. Jahrhundert die Ansiedlung am Bopfinger Schloßberg erlaubt.

Fünf Jahre alt war Michael Stahl, als seine Eltern mit ihm ein verkommenes Haus in der Bergstraße des Ortsteils Flochberg bezogen. Mit dem Aufwachen an seinem achten Geburtstag beginnt der Autor seinen von Martin Schmiedel niedergeschriebenen und im Brunnen-Verlag erschienenen Lebensbericht. Im Schlafzimmer der Eltern schlief der Bub auf einer alten Couch.

Schämte sich vor den Schulkameraden

Auf die Frage „Papa! Was bekomme ich zum Geburtstag?“, spuckte der Vater dem Buben ins Gesicht. Dieser fand Trost nur in einem im Schlafzimmer hängenden Jesusbild. Nicht einmal einen eigenen Stuhl hatte er in dem Zuhause, dessen er sich vor den Schulkameraden schämte.

Mit 18 Jahren verließ er das Haus und fand sich mühsam in einem einigermaßen erträglichen Leben zurecht. Wäre er nicht so stämmig gewesen, wäre es vielleicht noch schlimmer gekommen.

Was Michael Stahl nicht verlor, war die Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit und die Fähigkeit, sich von Gott finden zu lassen. Selbst mit dem Vater söhnte er sich aus, betreibt seine Sportschule, veröffentlicht Bücher und hält Vorträge. Muhammad Ali war gut zu ihm. Stahl ist es zu vielen Leuten. 60 beeindruckte Zuhörer dankten ihm in Munderkinger dafür.