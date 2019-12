Welches Schindluder mit alten Kleidern getrieben wird

Auch beim Kauf von Kleidern und der Abgabe von Altkleidern kann man vieles richtig oder falsch machen. Franz Szymanski von der Aktion Hoffnung Rottenburg-Stuttgart, einem der Diözese angeschlossenen gemeinnützigen Verein, klärte auf Einladung der Landfrauen Obermarchtal am Mittwoch im Gasthaus „Engel“ über die Details auf.

Franz Szymanski plädierte für ein bewussteres Einkaufsverhalten. Alleine die Herstellung eines einzigen Baumwoll-T-Shirts verbrauche 1000 Liter Wasser. „Wir konsumieren zu viel. Über 1,5 Milliarden Textilien landen in Deutschland jährlich in Altkleidersammlungen. Wer weniger konsumiert, dafür aber werthaltige Kleidung kauft, und diese lange trägt, entlastet deutlich die Umwelt“, so der Referent.

Die Aktion Hoffnung sammelt in der Diözese Rottenburg-Stuttgart im Jahr mehr als 6000 Tonnen gebrauchte Kleidung und gibt die Erlöse aus der Verwertung an Entwicklungshilfeprojekte und Bildungsvorhaben weiter. 250 Tonnen davon werden von 1000 Ehrenamtlichen pro Jahr in der Sammelzentrale Aktion Hoffnung in Laupheim sortiert. Brauchbare Kleidung wird direkt an Bedürftige hier oder in den Ländern des Südens weitergegeben. „Auch aus ökologischen Gründen ist es sinnvoll, Kleidung, die nicht mehr getragen wird, weiter zu verwenden“, sagt Franz Szymanski und ergänzt „geben Sie Ihre Kleidung in Container mit erkennbarem Anbieter, dann können Sie sicher sein, dass sie ordnungsgemäß verwertet wird.“ Er nannte die Aufschrift des Dachverbands „Fair Wertung e.V.“, weiße Schrift auf grünem Hintergrund, als sichere Referenz.

Er warnte auch vor „dubiosen Sammlern“, die mit dreisten Methoden auftreten, wie illegales Aufstellen von Containern oder unangemeldeten Haustürsammlungen. Second-Hand-Läden seien in Afrika üblich und unverzichtbar, und auch bei uns könne man dort gut und günstig einkaufen, auch Produkte, die durch Upcycling hergestellt wurden, also umgenähte gebrauchte Kleider.

Auch bei Kleidertauschbörsen müsse man sich nicht auf Babykleidung beschränken. Rücknahmesysteme von Modeketten dienten lediglich der Ankurbelung des Verkaufs und hätten keinen sozialen Mehrwert.