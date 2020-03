Wegen Coronavirus: Seniorenzentrum St. Anna schränkt Besucherkontakt ein

Aus den Entwicklungen zur Ausbreitung des Coronavirus zieht nun auch das Seniorenzentrum St. Anna in Munderkingen Konsequenzen. Um die Bewohner und Mitarbeiter entsprechend zu schützen, habe man nun ein Maßnahmenpaket zur Vorbeugung beschlossen, informiert Einrichtungsleiter Denis Lamsfuß.

„Auch wenn wir aktuell keine Verdachts- oder Infektionsfälle in der Einrichtung zu beklagen haben, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es auch zu Infektionen in Altenhilfeeinrichtungen kommt“, begründet Lamsfuß die neuen Maßnahmen.

„Bereits seit dem ersten Bekanntwerden des neuartigen Coronavirus beraten wir uns intensiv in der Einrichtung, welche Maßnahmen notwendig, angebracht und vertretbar sind“, betont Einrichtungsleiter Denis Lamsfuß.

Hygiene sei in einer stationären Pflegeeinrichtung ein wichtiges Thema. „Wir verfügen über Erfahrung im Umgang mit Infektionsrisiken, einen aktuellen und gut strukturierten Hygieneplan sowie entsprechende Ablauf- und Notfallpläne. Unsere Mitarbeitenden sind gut geschult und wir haben auch für den Fall einer Epidemie vorgesorgt“, versichert Lamsfuß.

Angehörige bereits informiert

Ab sofort schränkt St. Anna deshalb den Besucherkontakt in der Einrichtung ein. Die Angehörigen seien bereits mit einem Anschreiben über diese Maßnahme informiert worden. Kooperationspartner und Ehrenamtliche verrichteten weiterhin ihren Dienst.

Öffentliche Gottesdienste jedoch wurden fürs Erste abgesagt, „da Bewohner und externe Gäste zusammenkommen.“ Der offene Mittagstisch bestehe vorerst mit entsprechenden Hinweisen an die Gäste weiter.

Viele Veranstaltungen jedoch seien abgesagt, wie etwa das Frühlingsfest der Tagespflege, die Bastelgruppe mit Schülern und der Singkreis. Interne Veranstaltungen hingegen seien im Rahmen einer Gefährdungsanalyse überprüft worden und finden bis auf wenige Ausnahmen in der Regel statt.

Veranstaltungen abgesagt

„Für die für Ende März geplante Seniorenfreizeit kann aktuell noch nicht gesagt werden ob diese stattfinden wird. Wir werden in den kommenden Tagen eine Risikobewertung vornehmen und dann entsprechend reagieren“, so Lamsfuß und fügt an: „Wir sind uns bewusst, dass diese Maßnahmen sehr weitreichend sind, hoffen aber dadurch, unseren Teil dazu beizutragen, die Ausbreitung des Virus einzuschränken. Wir folgen damit auch den klaren Empfehlungen des Bundesgesundheitsministeriums sowie der örtlichen Gesundheitsämter.“

Zugang gewährt die Einrichtung aktuell nur den haupt- und den ehrenamtlichen Mitarbeitenden sowie notwendigen externen Instanzen. Diese Einschränkungen gelten vorerst bis Ende März. Sollten aus persönlichen Gründen ein unaufschiebbarer Besuch direkter Angehöriger notwendig werden, sollte das nur nach vorheriger telefonischer Absprache und Anmeldung in der Einrichtung erfolgen.

Besuche in dringenden Fällen sind nur für Personen ohne Fieber und ohne akute Atemwegserkrankungen unter der Einhaltung der Hygienevorschriften möglich. Wer sich in den letzten 14 Tage in einem Risikogebiet aufgehalten oder Kontakt mit Corona-Infizierten hatte, darf das Haus nicht betreten.