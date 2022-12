Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Wasserstoff – Vom Elektrolyseur zur Brennstoffzelle“ war Thema bei KooBO an der Schule an der Donauschleife in Munderkingen.

Die Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse der Realschule erhielten einen Bausatz für ein Auto, welcher Teile für das Auto, einen Elektromotor, Kabel, jeweils einen Tank für Wasserstoff und Sauerstoff und einen Elektrolyseur, der zu einer Brennstoffzelle umgepolt werden kann, enthielt. Begeistert und neugierig begannen die Schülerinnen und Schüler das Auto zusammenzubauen.

Erst der Rahmen und die Räder. Dann kam, wie man in den Autofabriken sagt, die „Hochzeit“: Der Elektromotor wurde eingebaut. Zum Schluss setzten sie die Brennstoffzelle/den Elektrolyseur mit den Tanks ein und verkabelten sie als Elektrolyseur. Dann Strom anschließen, der sinnvollerweise aus Photovoltaik oder Wind kommen sollte, und schon produziert der Elektrolyseur Wasserstoff und Sauerstoff im Verhältnis 2:1 und füllt damit die Tanks. Durch einfaches Umstecken der Kabel wird aus dem Elektrolyseur eine Brennstoffzelle, die Strom erzeugt, der wiederum den Elektromotor antreibt und das Auto in Bewegung und die Schülerinnen und Schüler in Staunen versetzt.

KooBO bedeutet Kooperation Berufsorientierung und vielleicht orientiert sich einmal eine Schülerin oder ein Schüler beruflich in Richtung Energie-Umwandlung/Speicherung mit Wasserstoff und wird Wasserstoff-Wirt/Produzent/Müller oder wie man es in Zukunft nennen wird.

Betreut wurde das Projekt von Franz Anliker von der Kolping-Bildung Süd-Württemberg in Riedlingen und Herrn Gründig von der Schule an der Donauschleife in Munderkingen. Gefördert wurde es durch den Europäischen Sozialfonds, die Europäische Union sowie die Agentur für Arbeit Baden-Württemberg.