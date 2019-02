Wasserqualität bleibt weiter im Fokus

Obwohl im aktuellen Haushaltsjahr gleich mehrere große Projekte in Munderkingen umgesetzt werden sollen, will die Stadt ohne neue Schulden auskommen. Auch Steuer- oder Gebührenerhöhungen sind nicht geplant. Den entsprechenden Haushaltsplan hat der Munderkinger Gemeinderat am Donnerstag einstimmig beschlossen.

„Das Wichtigste vorweg, läuft alles nach Plan, werden wir keine neuen Schulden im Kernhaushalt aufnehmen“, eröffnete Munderkingens Bürgermeister Michael Lohner die Verabschiedung des Haushaltsplans. In den Eigenbetrieben hingegen käme man ohne neue Darlehen nicht aus. Bei einer ordentlichen Tilgung von 243 000 Euro soll die Verschuldung Munderkingens inklusive Eigenbetriebe zum Ende des laufenden Jahres auf 10,2 Millionen Euro sinken. Das entspricht bei 5271 Einwohnern einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1940 Euro.

Aus dem laufenden Betrieb kann Munderkingen 263 000 Euro als Zuführung für den investiven Bereich erwirtschaften. Nach der geplanten Tilgung bleibt eine Netto-Investitionsrate, also ein freier Investitionsspielraum von 20 000 Euro. „Das reicht natürlich nicht für alle Projekte, die in einem Unterzentrum wie Munderkingen anstehen“, erklärte Finanzfachmann und Geschäftsführer der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen Markus Mussotter.

Die geplanten Großprojekte wie die weitere Sanierung der Kernstadt, die energetische Sanierung des Feuerwehrhauses sowie die Sanierung der Toiletten in der Realschule und der Mess-, Steuer- und Regeltechnik in der Sporthalle könnten nur umgesetzt werden, weil sie bereits im vergangenen Haushaltsjahr vorfinanziert wurden. 2018 habe außerdem die allgemeine Rücklage der Stadt auf rund 300 000 Euro aufgestockt werden können, so dass hier jetzt 133 000 Euro entnommen werden können, um den Haushalt auszugleichen.

Für den Haushaltsausgleich hofft Munderkingen auch auf die nachträgliche Bewilligung eines Ausgleichstockantrags in Höhe von 200 000 Euro für den Hangrutsch, der vor rund einem Jahr aufwendige Arbeiten unterhalb des Munderkinger Schützenhauses nötig gemacht hat. Insgesamt 302 000 Euro mussten hier investiert werden. Wie sicher die Bewilligung ist, wollte Ratsmitglied Egon Fiederer wissen. „Wir werden eigentlich immer berücksichtigt, weil klar ist, dass wir das Geld brauchen. Die Frage ist, ob und wie viel gekürzt wird“, erklärte Bürgermeister Michael Lohner.

Im Wasser- und Abwasserbereich seien viele Investitionen geplant, weswegen die Eigenbetriebe nicht ohne neue Schulden auskämen, erklärte Axel Leute, bei der VG zuständig für diesen Bereich. „Beim Wasser behalten wir den eingeschlagenen Weg bei, kontrollieren engmaschig und sanieren, wo es nötig ist, um die Wasserqualität zu sichern“, fügte er hinzu. Auch personell sei im Eigenbetrieb Wasser aufgestockt worden. Zudem sollen alle Schächte und deren Installationen wie Schieber kontrolliert und wenn notwendig ausgetauscht werden. Für die Unterhaltung des Rohrnetzes sind rund 470 000 Euro im Haushalt eingeplant. „Schächte, die in die Jahre gekommen sind, sollen erneuert werden, was dann auch die Wartung erleichtert“, so Axel Leute.

Erleichterung soll auch die Umstellung der Wasseruhren von analoger auf digitale Technik bringen, erklärte der Fachmann. So sei beispielsweise der Aufwand zum Auslesen via Funk deutlich geringer und die Geräte seien weniger anfällig, weil weniger mechanische Teile verbaut seien. „Die Anschaffung ist jetzt zwar erst mal teurer, aber das amortisiert sich durch die längere Lebensdauer“, erklärte Axel Leute.