Warum die Kinderbetreuung in Munderkingen um vier Prozent teurer wird

So wirkt sich die Erhöhung der Elternbeiträge um vier Prozent aus: Basisbeitrag (Regelöffnung, für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren) im Kindergarten: bisher 127 Euro/Monat, künftig 132 Euro/Monat. Basisbeitrag in der Kinderkrippe: bisher 376 Euro/Monat, künftig 391 Euro. Bei mehreren minderjährigen Kindern in einer Familie verringern sich die Beiträge.