Wandeln auf dem Blumenteppich-Weg

Auf dem Kirchplatz vor der Pfarrkirche St. Dionysius haben in Munderkingen Pfarrer Thomas Pitour und Diakon Bruno Schmid am Donnerstag den Fronleichnamsgottesdienst zelebriert. Die Prozession ging im Anschluss über die Martinsstraße und Schillerstraße zum Altar vor der Marienkapelle beim Friedhof. Einige Fenster waren festlich geschmückt, die Kinder haben einen Blumenteppich gelegt. Der Schlusssegen wurde in der Pfarrkirche St. Dionysius gespendet.

Schützengilde gibt Ehrensalut ab

Die Erstkommunionskinder des aktuellen Jahres waren in ihren Gewändern mit dabei, und brachten ihr Motto „Kommt, hört mir zu“ in den Gottesdienst ein. Pfarrer Thomas Pitour erläuterte die Bedeutung des Fronleichnamsfests. Er machte deutlich, dass Fron für Herr, Leichnam für Leib steht, insgesamt der Leib des Herrn im Mittelpunkt des Festes steht. „Jeder, der den Leib des Herrn aufnimmt, geht eine Verbindung ein, die der Glaube schenkt. Es entsteht eine Gemeinschaft der Glaubenden, die Kirchengemeinde“, so der Pfarrer. Er predigte über die Erfahrung, dass fünf Brote und zwei Fische 5000 Menschen ernährten und noch etwas übrig blieb, und zeigte die Verbindung auf zur Quelle, zu Gott. „Wir feiern den Leib Christi und werden so selbst zum Leib des Herrn“, so der Pfarrer weiter. Während der Wandlung gab die Schützengilde einen Ehrensalut in Form von drei lautstarken Schüssen.

Zum Abschluss eine Beförderung

Der Gottesdienst wurde von der Stadtkapelle mitgestaltet, die nach Kreuz und Fahnen die Prozession anführte, gefolgt von den Fronleichnamsgrenadieren, der Feuerwehr mit den übrigen Vereinen, den Kommunionskindern mit Pfarrer Pitour, Diakon Schmid, dem Himmel mit dem Allerheiligsten, den Kirchengemeinderäten, sowie der übrigen Gemeinde. Die Hostie wurde in der Monstranz getragen. Empfangen wurde die Prozession am Altar vom Geläut der Marienkapelle.

Nach dem Schlusssegen in der Pfarrkirche ehrte vor dem Rathaus Hauptmann Walter Stützle einige seiner Kameraden der Historischen Bürgerwehr und beförderte Josef Miller zum Feldwebel. Waldemar Schalt sprach in Vertretung von Bürgermeister Michael Lohner, der im Urlaub weilte, die würdigenden Worte. „Die Bürgerwehr vertritt die Stadt bei vielen Anlässen wie Staatsbesuchen oder der heutigen Fronleichnamsprozession“, so der stellvertretende Bürgermeister.