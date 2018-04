Vorverkauf für die Lederrebellen beim Sommerfest beginnt

Die Stadtkapelle Munderkingen hat für ihr diesjähriges Sommerfest wieder die Wasenband „Lederrebellen“ engagiert. Am zweiten Festtag gibt es Stimmungsmusik.

Das diesjährige Munderkinger Sommerfest findet vom 15. bis 18. Juni statt. Am Samstagabend präsentiert die Stadtkapelle ihren Gästen erneut die Wasenband „Lederrebellen“. Im Repertoire der Band ist mit Alpenrock, Schlager, Evergreens und Klassikern aus der Pop- und Rockmusik sowie den topaktuellen Chart-Hits für jedermann etwas dabei. Der Kartenvorverkauf startet am Samstag, 14. April. Die Karten kosten im Vorverkauf zehn Euro und an der Abendkasse 13 Euro.

Erhältlich sind sie bei den Bäckereien Doll, Kneissle und Binder in Munderkingen, der Mediathek Munderkingen sowie bei Optik Dicknöther in Ehingen.