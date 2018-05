Vor allem tagsüber fehlen Feuerwehrleute

Noch müsse sich Munderkingen keine Sorgen um die Stärke seiner Feuerwehr machen, sagte Joachim Enderle, Kommandant der Munderkinger Wehr, am Mittwochabend. „Aber tagsüber kann es knapp werden, einen Löschzug oder einen Rüstzug zu besetzen“. Deshalb hat sich die Munderkinger Wehr frühzeitig Gedanken über die Tagesverfügbarkeit ihrer Kräfte gemacht.

Gemeinsam mit Bürgermeister Michael Lohner hat Enderle mehr als 2500 Briefe an alle Munderkinger Haushalte geschrieben, darin die Situation geschildert und zu einem Treffen interessierter Bürger am Mittwochabend eingeladen. Sechs Männer zwischen 25 und 44 Jahren kamen ins Gerätehaus. Drei, die bereits eine Feuerwehrausbildung hinter sich haben und vier, die tagsüber in Munderkingen anwesend sind. „Toll, dass alle sechs bereits konkrete Vorstellungen haben“, betonte Lohner.

Wochentags gibt’s Probleme

Die Feuerwehren hätten in den vergangenen Jahren eine große Veränderung erlebt, so der Bürgermeister. „Früher waren die Landwirte am Ort, heute arbeiten viele Leute auswärts“. Abends und an Wochenenden sei die Einsatzstärke kein Problem, wohl aber wochentags morgens um 10 Uhr, betonte Lohner. Als „Beitrag der Stadt“ bezeichnete Lohner, dass sechs Bauhof-Mitarbeiter, darunter Bauhofleiter Kurt Fues als Vize-Kommandant, Mitglied der Feuerwehr sind. „Unsere Feuerwehr ist gut ausgerüstet und eine tolle Truppe aus rund 50 Aktiven mit einem sehr niedrigen Altersdurchschnitt von weniger als 30 Jahren“, erklärte der Bürgermeister.

„Noch ist das Problem der Tagesverfügbarkeit nicht akut, aber wir wollen frühzeitig reagieren“, ergänzte Kommandant Enderle. Eine gute physische und psychische Konstitution und verfügbare Zeit nannte der Kommandant als Voraussetzungen für den Dienst bei der Feuerwehr. „Alles andere bringen wir Euch beginnend mit der Grundausbildung samt Erste-Hilfe-Kurs, Funklehrgang und Motorsägen-Lehrgang bei“, ergänzte Vize-Kommandant Thomas Ibach. „Egal ob Mann oder Frau, ob Praktiker oder Theoretiker, die Feuerwehr bietet für jeden die passende Einsatzmöglichkeit“, sagte Bürgermeister Lohner.

100 Alarmierungen pro Jahr

Auf die Frage wie oft die Wehr alarmiert wird, antwortete Thomas Ibach: „Insgesamt rund 100 Mal pro Jahr. Der einzelne Aktive rückt im Schnitt 22 Mal im Jahr aus“. Im wöchentlichen Wechsel finden allgemeine und Sonderübungen in Munderkingen statt. „Neue Kameraden sollten auf jeden Fall an allen allgemeinen Übungen teilnehmen“, betonte der Kommandant.

Bevor den sechs Interessenten die Fahrzeuge der Munderkinger Wehr gezeigt wurden, stellte Bürgermeister Lohner die Frage, wer ernsthaftes Interesse an der Feuerwehr habe. Da hoben alle sechs Interessenten die Hand. „Das freut uns sehr“, sagte Kommandant Enderle.