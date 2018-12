Volles Programm in der Munderkinger Sporthalle

Beginnend mit einem Spieltag der Bambini und dem Dietmar-Glaser-Turnier der C-Junioren am Samstag, haben am Sonntag noch zwei Turniere der B-Juniorinnen und der B-Junioren stattgefunden. Die Zuschauerresonanz war, wie in der Munderkinger Sporthalle gewohnt, sehr gut. Jugendleiter Uwe Illich konnte sich wieder auf zahlreiche Helfer verlassen. Der vorgegebene Zeitplan wurde ohne Mühe eingehalten.

Bambini. 14 Mannschaften waren in zwei Gruppen eingeteilt. Jugendleiter Uwe Illich erklärte am Ende alle Teams zu Siegern, da beim Spieltag ohne Wertung gespielt wurde. Stolz nahmen die kleinen Fußballer ihre Pokale in Empfang.

C-Junioren. Zehn Mannschaften beteiligten sich an dem Turnier zum Gedächtnis von Dietmar Glaser. Durch die Teilnahme des FC Aarau aus der Schweiz bekam dieses Turnier einen internationalen Anstrich. Hervorragend hat sich die Munderkinger C-Jugend geschlagen, die im Halbfinale den FV Olympia Laup-heim mit 1:0 besiegte. Im Finale gab es eine knappe Niederlage.

Halbfinale: Olympia Laupheim - VfL Munderkingen 0:1, TSV Neu-Ulm - FC Wangen 2:1. Endplatzierung: 1. TSV Neu-Ulm durch 3:2 gegen 2. VfL Munderkingen, 3. Olympia Laupheim I durch 6:2 gegen 4. FC Wangen, 5. SSV Emerkingen durch 2:0 gegen 6. FC Aarau, 7. FV Biberach durch 4:0 gegen 8. FV Olympia Laupheim II, 9. SGM Hayingen durch 2:1 gegen 10. SG Dettingen.

B-Juniorinnen. Die insgesamt zwölf Mannschaften in drei Gruppen spielten zunächst eine Vorrunde. Hier gab es folgenden Tabellenstand: Gruppe A: 1. FFV Heidenheim 12:1 Tore/7 Punkte, 2. SV Unterjesingen 6:1/5, 3. VfL Munderkingen 3:5/4, 4. TSV Warthausen 0:14/0. Gruppe B: 1. Fördergruppe Sigmaringen I 7:0 Tore/9 Punkte, 2. TSV Plattenhardt 9:2/6, 3. SGM Dornstadt 1:5/3, 4. SSG Ulm 1:11/0. Gruppe C: 1. FC Donzdorf 6:1 Tore/6 Punkte, 2. TSV Crailsheim 7:3/4, 3. Fördergruppe Sigmaringen 2 3:4/4, 4. SGM Lautertal/Engstingen 2:10/3.

Entsprechend der Platzierung nach der Vorrunde wurde die Rückrunde eingeteilt. Hier gab es folgenden Endstand: Gruppe D. 1. FC Donzdorf 7:1 Tore/9 Punkte, 2. FFV Heidenheim 5:4/4, 3. TSV Plattenhardt 4:6/4, 4. Fördergruppe Sigmaringen I 1:6/0. Gruppe E: 1. TSV Crailsheim 7:0 Tore/9 Punkte, 2. SV Unterjesingen 3:1/6, 3. VfL Munderkingen 3:7/3, 4. Fördergruppe Sigmaringen II 0:5/0, Gruppe F: 1. SGM Lautertal/Engstingen 8:1 Tore/9 Punkte, 2. SSG Ulm 99 7:3/6, 3. SGM Dornstadt 1:2/3, 4. TSV Warthausen 1:11/0.

Endplatzierung: 1. FC Donzdorf, 2. FFV Heidenheim, 3. TSV Plattenhardt, 4. Fördergruppe Sigmaringen 1, 5. TSV Crailsheim, 6. SV Unterjesingen, 7. VfL Munderkingen, 8. Fördergruppe Sigmaringen 2, 9. SGM Lautertal/Engstingen, 10. SSG Ulm 99, 11. SGM Dornstadt, 12. TSV Warthausen.

B-Junioren. Zehn Mannschaften der B-Junioren haben das Turnier-Programm zum Gedächtnis von Sepp Baeuernfreund bestritten. Sieger wurde der TSV Neu-Ulm, der im Halbfinale den FC Heroldstatt mit 4:1 besiegt hatte. Im zweiten Halbfinale gewann der SV Oberzell gegen den FV Ebingen mit 2:1 .

Endplatzierung: 1. TSV Neu-Ulm durch 3:1 gegen 2. SV Oberzell, 3. FC Heroldstatt durch 2:1 gegen 4. FV Ebingen, 5. SGM Ehingen-Süd/Dettingen durch 2:1 gegen 6. FC Wangen, 7. VfL Munderkingen II durch 4:3 gegen 8. VfL Munderkingen I, 9. FC Rottenburg durch 3:1 gegen 10. SGM Warthausen.