Viele Munderkinger zieht es zum Kathreinenmarkt

Traditionell hat der Kathreinenmarkt am Donnerstag viele Besucher in die Munderkinger Innenstadt gelockt. Wie immer waren die Glühweinstände beliebte Treffpunkte, an denen sich bestätigte, dass „kein waschechter Munderkinger sich seinen Glühwein und seine Marktwurst beim Kathreinenmarkt entgehen lassen“ wird.

An den Marktständen, die vom Martinsbrunnen bis in die Markstraße und am Alten Schulhof aufgebaut waren, konnte nicht nur eingekauft, sondern auch so manches Schwätzle gehalten werden. Und an den Ständen war alles zu finden, was einen Krämermarkt kurz vor der Adventszeit ausmacht.

Von A bis Z

Von A, wie Apfelreibe, Abflusssieb oder Adventskranzkerzen bis Z, wie Zwirn, Zahnöl oder Zimtstangen reichte das bunte Angebot. Am einen Marktstand gab’s weihnachtliche Schneekugeln und Krippen-Schafe, am nächsten waren Wollmützen, Tennissocken und Hosenträger zu haben und ein paar Schritte weiter warteten Feinripp-Unterhemden neben Strickwesten, Loopschals und Wundertücher auf die Marktbesucher. Ein Markthändler pries seinen Schimmelkiller in der Halbliter-Flasche an, ein anderer hatte „Augentrost für Kurzsichtige“ mitgebracht und von Bernstein über Perlmutt bis zur Koralle reichte das Angebot an den Schmuckständen.

Mistelzweige hatte Maria Herzog aus Gütelhofen wieder zum Kathreinenmarkt gebracht, Bruno Schmid spielte wie in jedem Jahr auf seiner Ziehharmonika am DRK-Stand und bei den VfL-Fußballfrauen gab’s roten und weißen Glühwein, Punsch, Waffeln und den beliebten „Weihnachtsmann“, der sich als Amaretto-Glühwein mit Sahnehaube entpuppte.

Viel für einen Euro erhalten

Stecknadeln, Bürsten, Paketschnur und Stopfeier waren für 50 Cent zu haben und wer einen Euro investierte bekam dafür Weihnachtskarten, einen Kochlöffel oder Minzöl und Vanille-Rum-Duft für das heimische Duftlämpchen. Zwei Mal begrüßten Sophia Ehrhart, Tina Pilger und Anna-Lena Rupp, alias Kasper, Seppel und Zahnarzt „Tutnichtweh“, die Kinder im Rathaussaal, um die Geschichte von Seppel beim Zahnarzt zu erzählen.

Auf dem Alten Schulhof drehte das historische Karussell unermüdlich seine Runden und in der benachbarten Mediathek ging‘s im „Bilderbuchkino“ um einen Hund der, alles was er braucht in einem blauen Koffer haben wollte. Stefanie Gall las den Kindern die Geschichte „Zum Glück gibt’s Dich, kleine Maus“ vor. Und weil der Kathreinenmarkt jedes Jahr der Munderkinger Start in die Weihnachtszeit ist, wurde am Abend die weihnachtliche Giebelbeleuchtung für dieses Jahr zum ersten Mal eingeschaltet.