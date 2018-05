Viele Interessierte zu Gast im Feuerwehrhaus

Jedes Jahr im Mai lädt die Feuerwehr Munderkingen zum Tag der offenen Tür ins örtliche Gerätehaus ein. Am Sonntag war es wieder soweit und viele Besucher sind der Einladung gefolgt. Wie immer hat die Wehr ihren Gästen ein informatives und unterhaltsames Programm geboten und damit auch für den Dienst bei der Feuerwehr geworben.

Traditionell standen Putenschnitzel mit Spargel und Schweinebraten mit Spätzle auf der Speisekarte und der Feuerwehr-Nachwuchs der „Feuerlöwen“ und die „Jumis“ des Musikzugs hatten wieder ihre Infostände aufgebaut. Die Jugendfeuerwehr machte allen Kindern mit Hüpfburg, Karussell, dem Spielmobil und Schminken ein abwechslungsreiches Unterhaltungsangebot, während sich die Erwachsenen die Ausrüstung der Wehr ansehen und erklären lassen konnten. Erwachsene und Kinder konnten sich im Bierkistenstapeln versuchen, sich gemeinsam in der „Fotoecke“ in Feuerwehr-Uniformen fotografieren lassen oder ein „von den Feuerlöwen selbstgemachtes Eis“ probieren.

Wer wollte, konnte sich über den Fuhrpark der Wehr vom Kommandowagen und Mannschaftstransporter über Rüstwagen, Hilfeleistungslöschfahrzeug und Löschfahrzeug bis zum Rettungsboot und zur Drehleiter informieren. Außerdem erklärten Jugendwart Jens Breymaier und seine Jugendfeuerwehr die verschiedenen Strahlrohre der Wehr. Da erfuhren die Gäste, dass das kleinste D-Rohr rund 80 Liter Wasser pro Minute liefert, durch ein C-Rohr bereits 235 Liter in der Minute fließen und mit einem B-Rohr 400 Liter Löschwasser pro Minute zum Einsatz kommen. „B-Rohre müssen von zwei Mann gehalten werden“, erklärte Breymaier. Und wenn sogar 1200 Liter Löschwasser durch das Strahlrohr fließen, kommt ein sogenannter „Monitor“ zu Einsatz, auf dessen stabilen Füßen das Rohr befestigt wird. „Das wäre sonst nicht zu halten“, erfuhren die interessierten Gäste. Um brennende Flüssigkeiten oder Kunststoffe zu löschen, bringt die Munderkinger Feuerwehr ihr Schaumrohr zum Einsatz. „Durch Luftzufuhr wird ein Gemisch aus Schaummittel und Wasser verwirbelt, um mit dem entstehenden Schaum das Feuer abdecken zu können“, so Kommandant Joachim Enderle.

„Es freut uns, dass die Leute wieder viel Interesse an unserer Arbeit gezeigt haben und wieder so zahlreich zum Tag der offenen Tür gekommen sind“, betonte der Kommandant am Abend.

Infoveranstaltung für Interessierte

Um auch künftig im Ernstfall einsatzbereit zu sein, braucht die Feuerwehr Munderkingen Verstärkung. Darauf haben die Retter auch mit einem Rundbrief an alle Munderkinger Haushalte aufmerksam gemacht. Vor allem tagesverfügbare Kräfte fehlen in der Feuerwehr der Stadt. Wer Interesse am Feuerwehrdienst hat, kann sich am Mittwoch, 9. Mai, um 19.30 Uhr genauer informieren.