Viele Erfahrungen gesammelt

Schülerinnen und Schüler des SBBZ Munderkingen besuchten am Dienstag, 17. Mai das Regionale Ausbildungszentrum (RAZ) in Ulm. Nachdem aufgrund von Corona schon zwei Besuche abgesagt werden mussten, konnten die Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klassenstufe sich endlich mit dem Zug auf den Weg nach Ulm machen.

Im RAZ wurden sie von Frau Zanker und Frau Fatah herzlich begrüßt. Nach einer kurzen Einführung durften die Jugendlichen in ihren Wunscharbeitsbereichen mitarbeiten. So verteilten sie sich auf die Bereiche Hauswirtschaft, Bäckerei, Bäckereiverkauf, Gastgewerbe, Gebäude und Umwelt und Küche. Voller Arbeitseifer und Neugier lernten die Schülerinnen und Schüler des SBBZ Munderkingen so die Bereiche kennen, die sie eventuell im nächsten Schuljahr anstreben werden. Sichtlich stolz, aber auch müde, und mit viel Erfahrungen im Gepäck, machten sich die Jugendlichen mit ihrem Klassenlehrer Frank Auchter sowie Bufdie Leana Linker am späten Nachmittag wieder auf den Nachhauseweg.