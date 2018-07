Viel Applaus bei Schlagerserenade am Donauufer

Lange ist unklar gewesen, ob die Schlagerserenade im Bürgerpark an der Donaubrücke stattfinden kann, da für den Freitag die Wettervorhersagen nicht das waren, was sich die Musiker für ihr Event vorgestellt hatten. Dennoch blieb der Musikverein optimistisch und standhaft, was sich später auch bewährte, denn bis auf ein paar freie Plätze waren alle Stühle besetzt, und der Wettergott zeigte sich bis auf den ein oder anderen Regentropfen ebenfalls gütig.

Das Konzert begann mit keinem geringeren Hit als „Unser Tag“ von Helene Fischer. Nach dem ersten Stück begrüßte Rolf Braun, neuer Organisator des Brunnenfestes, die Zuhörer und führte anschließend durch das Programm. Mit Kapitänsmützen auf dem Kopf ließen die Musiker bei dem Medley „Schlager Souvenirs“ von Joe Grain bekannte Hits wie „Heimatlos“, „Die Gitarre und das Meer“ und „Santa Domingo“ von sich hören. Bei der Reise durch die Schlagergeschichte durfte auch der Welthit „Marina“ von Rocco Granata nicht fehlen. Auch Lieder wie „Ramona“, „My Boy Lollipop“ und „Rote Lippen soll man küssen“, welche in einem Medley mit dem Titel „Jive Hits“ von Klaus Butterstein zusammengefasst waren, standen auf dem Programm. In dem Medley „Hits der 70er“ waren die Klänge von „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer“, „Mendocino“ und „Anita“ zu hören. Mit einem Liegestuhl bewaffnet und einem kühlen Getränk in der Hand zeigte ein Musiker der Stadtkapelle, dass auch er in Sommerlaune war. Auf einer Schlagerserenade wie dieser der Stadtkapelle Munderkingen kamen die Musiker auch um die Weltstars, die Flippers nicht herum. Das gleichnamige Medley umfasste Lieder wie „Luana“, „Aber dich gibt’s nur einmal für mich“ und „Die rote Sonne von Barbados“ und wurde ebenfalls umrahmt von ein paar Showacts der Musikerinnen und Musiker. „Das Lied der Schlümpfe“ und Vater Abraham, dargestellt von dem Musiker Robert Schürer sorgte bei den Zuhörern für den ein oder anderen Lacher. Bevor es in die Pause ging, gaben die Musiker noch den „Schlager Hitmix“ mit Liedern wie „Michaela“, „Über den Wolken“, „Du kannst nicht immer 17 sein“ und „Ein bisschen Spaß muss sein“ zum Besten.

Das Medley „80er Kult(Tour)“ war ebenfalls geprägt von Showacts der Musiker. Darin zu hören waren die Hits „Skandal im Sperrbezirk“, „Ohne dich schlaf ich heut Nacht nicht ein“, „1000 und eine Nacht“, „Sternenhimmel“ und „Rock me Amadeus“. Stücke wie „Hinterm Horizont“, „Marmor, Stein und Eisen bricht“, „Das rote Pferd“, „Schenk mir dein Herz“ und „Tränen lügen nicht“ rundeten die gelungene Schlagerserenade der Stadtkapelle Munderkingen ab. Die beiden Lieder „Ciao d’Amore“ und „Sierre Madre“ krönten den Konzertabend. Bei dem letzten Stück „Turaluraluralu“, gesungen von Axel von Bank, stellte sich abschließend noch die Frage „Ich trink Bergbier und was trinkst du?“