VfL willneben das Rathaus ziehen

Der VfL Munderkingen will mit seiner Geschäftsstelle noch näher an seine rund 1700 Mitglieder rücken. Und zwar mitten hinein ins Städtle.

Geplant ist, mit der neuen Geschäftsstelle in die derzeitig leerstehenden Räume des ehemaligen Computergeschäfts Gerinet in der Donaustraße umzuziehen. „Wir haben dieses Objekt im Fokus“, bestätigte auf SZ-Anfrage der VfL-Vorsitzende Josef Kloker. Entschieden ist der Umzug noch nicht, kommende Woche will sich Josef Kloker zusammen mit den VfL-Abteilungsleitern und Funktionären die neuen Räume bei einem Vor-Ort-Termin anschauen.

Auch Bürgermeister Michael Lohner, der den Leerständen in der Innenstadt den Kampf angesagt hat, begrüßt die aktuellen VfL-Umzugspläne. „Das wär’ mehr als gut“, sagte Lohner, der damit zum neuen Nachbar des Sportvereins würde. Zuletzt war im Erdgeschoss des Fachwerkhauses in der Donaustraße das Computergeschäft Gerinet untergebracht. Seit Februar steht der Laden (rund 160 Quadratmeter) leer.

Umziehen mit seiner Geschäftsstelle, die derzeit an drei Tagen in der Woche geöffnet ist, muss der VfL in jedem Fall. Momentan ist sie noch im ehemaligen Krankenhaus untergebracht: Doch weil nebendran das MVZ errichtet und das Krankenhaus neu genutzt werden soll, muss sich der Sportverein nach einer neuen Bleibe umschauen. Egal, wohin es den VfL mit seiner Geschäftsstelle zieht, über die Bühne gehen sollte der Umzug im Herbst, so der VfL-Vorsitzende.