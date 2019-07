VfL-Teams gehen zum Abschluss der Verbandsrunde leer aus

Die Tennis-Mannschaften des VfL Munderkingen sind in ihren Verbandsspielen am vergangenen Wochenende ohne Sieg geblieben. Die Herren I und die Herren II steigen aus der jeweiligen Spielklasse ab.

Die Herren I fuhren zu Ihrem letzten Saisonspiel nach Herrlingen, um gegen die SPG Blautal I um den Verbleib in der Bezirksklasse 1 zu kämpfen. Nach Einzelsiegen von Robert Krutz, Sebastian Schmidt und Adriano Penna war der Ausgang der Partie vor den Doppeln offen. Jedoch gelang nur Robert Krutz/Adriano Penna ein Sieg, die anderen Doppel gingen an die Gegner. Der 4:5-Endstand bedeutete den Abstieg in die Bezirksklasse 2.

Die Herren II müssen in der kommenden Saison ebenfalls eine Klasse tiefer antreten, da sie ihr letztes Spiel mit 0:6 gegen Öpfingen verloren.

Die Herren 50 des VfL hatten die Mannschaft des VfB Ulm zu Gast. Nachdem nur Walter Bierer und Josef Kloker ihre Einzel gewonnen hatten und Stefan Frankenhauser sein Einzel im Match-Tiebreak verloren hatte, ging Munderkingen mit einem 2:4-Rückstand in die abschließenden Doppel. Zwei Doppel wurden deutlich verloren, ein Doppel entschieden die Ulmer erst im Match-Tiebreak für sich. Am Ende stand es 7:2 für den VfB Ulm, der damit die Runde als Gruppenerster abschloss. Die Mannschaft des VfL Munderkingen musste sich trotz zwei Siegen mit dem vorletzten Tabellenplatz zufriedengeben. Für den VfL spielten: Walter Bierer, Stefan Frankenhauser, Josef Kloker, Benedikt Meßmer, Gregor Nuber, Arnold Ottenbreit, Mario Penna.

Auch die Hobby-Herren punkteten dieses Mal nicht, sondern verloren unglücklich mit 3:3 gegen die Mannschaft des TSV Blaustein II. Dem deutlichen Sieg von Florian Schaible folgte ein weiterer Punkt von Achim Schenz, der seinen Gegner im Match-Tiebreak niederrang. Den dritten Punkt steuerten Achim Schenz/Philip Seibold bei. Da das zweite Doppel sich erst im Match-Tiebreak geschlagen geben musste, war die Enttäuschung der „Schwoißbender“ entsprechend groß.

Die gemischten Knaben/Mädchen absolvierten zwei Spiele innerhalb von einer Woche. Am Dienstag hatte die Mannschaft gegen Langenenslingen gespielt. Nach langen, intensiven Matches musste sich das VfL-Team 2:4 geschlagen geben. Tizian Gawol und Alena Kneer sorgten für die beiden Punkte. Ihr zweites Spiel verlor die Mannschaft gegen den TC Ehingen ebenfalls, Sarah Raatz gelang für Munderkingen der einzige Erfolg des Tages. Dies hinderte die Kinder allerdings nicht daran, nach dem gemeinsamen Abschlussessen den Tag mit ihren Gegnern in freundschaftlicher Atmosphäre ausklingen zu lassen.