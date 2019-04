VfL Munderkingen weiterhin ohne Vorsitzenden - wie es jetzt weitergeht

Der VfL Munderkingen steckt in einer Krise. Offiziell ist er seit knapp einem Jahr ohne Führungsspitze. Nach dem plötzlichen Tod des bisherigen Vorsitzenden Hellmut Hummel im Juli 2018 übernahm sein bisheriger Stellvertreter Philipp Schaible das Amt kommissarisch. Doch das kann kein Dauerzustand sein. Der Verein braucht einen neuen Vorsitzenden. Der ist bisher nicht gefunden worden.

Doch die Zeit drängt. Am 10. Mai steht bei dem Verein, dem rund 2000 Mitglieder angehören, die Hauptversammlung an. Einer der Tagesordnungspunkte: die Wahl des Vorsitzenden. „Wir hoffen, dass sich bis dahin jemand findet“, sagt Philipp Schaible. Für ihn kommt die Kandidatur nicht in Frage. „Der Arbeitsumfang ist groß. Ich will mich eher in die Abteilung Fußball einbringen“, sagt er. Deshalb hilft er derzeit mit, Mitglieder anzusprechen und auf die Möglichkeit, sich für den Posten aufstellen zu lassen. Doch bisher seien jegliche Versuche gescheitert. Auch in den jeweiligen Abteilungsversammlungen habe er das Thema auf den Tisch gebracht. „Die Gespräche waren bisher aber alle erfolglos. Wir werden aber bis zur Hauptversammlung weiter auf ein paar Leute aktiv zugehen“, sagt der kommissarische Vorsitzende.

Schaible will unterstützen

Theoretisch sei es jedem möglich, auch Nichtmitgliedern, sich für die Wahl des Vorsitzenden zur Verfügung zu stellen. Die Verantwortung ist laut Schaible jedoch nicht zu unterschätzen. „Als Vorsitzender hält man alle elf Abteilungen zusammen, ist mit der Stadt in engem Kontakt und leitet unsere Sitzungen an“, erklärt er. Der bisherige Vorsitzende Hellmut Hummel hatte das Amt seit 2013 inne. Jedoch betont Schaible auch, dass dem künftigen Vorsitzenden jegliche Unterstützung sicher sei. „Ich bin noch für ein Jahr als stellvertretender Vorsitzender gewählt. So lange unterstütze ich natürlich den neuen Vorsitzenden“, so der Munderkinger. Außerdem verteilten sich die Aufgaben auf mehrere Schultern, da das Vorstandsteam mit unter anderem drei stellvertretenden Vorsitzenden besetzt ist.

Und was, wenn sich bis zur Hauptversammlung keiner für das Amt findet? Laut Vereinsrecht ist der VfL dann verpflichtet, das beim Amtsgericht zu melden. „Dann wird eine gewisse Frist gesetzt. Wenn es bis dahin immer noch keinen neuen Vorsitzenden gibt, dann muss einer von extern bestellt werden. Und das kostet dann halt Geld“, sagt Philipp Schaible.