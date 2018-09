VfL Munderkingen hofft auf erstes Tor und ersten Sieg

Die Landesliga-Fußballerinnen des VfL Munderkingen wollen sich im Nachholspiel bei Aufsteiger Rottweil sowohl das erste Tor der Saison als auch den ersten Sieg erarbeiten. In der Kreisliga trifft die SGM Munderkingen II/Unterstadion auf Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies.

Landesliga: FV 08 Rottweil – VfL Munderkingen (Samstag, 15 Uhr). - Nachdem beide Landesligisten kein Pokalspiel am Wochenende bestreiten müssen, wurde das Punktspiel auf Samstag verlegt. Für den VfL gilt es „endlich den ersten Sieg einzufahren“, sagt Trainer Manuel Saile. Zwar gilt es, den Aufsteiger Rottweil nicht zu unterschätzen, dennoch will der VfL durch entscheidende Verbesserungen im Offensivverhalten nicht mit leeren Händen nach Hause gehen. „Mit mehr Druck nach vorne und mehr Zug zum Tor“ will der VfL am Wochenende gegen Rottweil nicht nur den ersten Sieg, sondern auch das erste Saisontor erreichen. Der Munderkinger Kader ist bis auf die verletzungsbedingt ausfallende Tatjana Moser komplett.

Kreisliga: FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies – SGM Munderkingen II/Unterstadion (Sonntag, 10.30 Uhr). - Nach der Niederlage unter der Woche gegen die SGM Bergemer SV/SG Altheim II gilt es für die SGM Munderkingen II/Unterstadion, eine konstantere Leistung über die gesamte Spieldauer zu zeigen. „Wir wollen von Anfang an wach und konzentriert sein“, sagt VfL-Trainer Manuel Saile. Er sieht in dem Spiel die Chance, die vergangene Niederlage „wieder wettzumachen“ und sich im oberen Tabellendrittel festzusetzen.