VfL-Fußballer verteilen Verantwortung auf mehr Schultern

Die Fußballabteilung des VfL Munderkingen hat ihre Führungsmannschaft breiter aufgestellt. Einstimmig wählten rund 50 stimmberechtigte Mitglieder bei der Hauptversammlung der VfL-Fußballer den neuen Vorstand, dem nun Philipp Schaible und Simon Schelkle als Abteilungsleiter-Duo vorstehen.

Man habe sich in den Monaten zuvor Gedanken darüber gemacht, wie man die Abteilung umstrukturieren und mehr Personen in die Verantwortung einbinden könne, sagte Philipp Schaible. „Im bisherigen Vorstand lastete viel Arbeit auf wenigen Schultern.“ Das Ergebnis der Überlegungen war nicht nur ein Duo an der Abteilungsspitze, sondern aufgrund der Fülle an Arbeiten auch zwei Verantwortliche für den Vorstandsposten Spielbetrieb Herren, um den sich bisher Felix Schelkle kümmerte. Die Aufgaben übernehmen nun Armin Saile und Jürgen Karcher. Außerdem für zwei Jahre gewählt wurden: als Vorstand Spielbetrieb Frauen Thomas Knez, als Vorstand Marketing Jonas Birk und als Vorstand Marketing Daniel Dorn. Dem Vorstand gehören außerdem mit Verantwortung für Finanzen Michael Kohal an, dessen Amtszeit noch ein Jahr läuft, sowie mit Verantwortung für die Jugend Markus Vogel, der 2018 in der Jugendvollversammlung gewählt wurde.

Einen Bericht über das vergangene Jahr trug bei der Hauptversammlung nur Finanzvorstand Michael Kohal vor. Demnach erzielten die VfL-Fußballer 2018 einen Überschuss von knapp 7400 Euro bei Einnahmen von rund 54 400 und Ausgaben von rund 47 000 Euro. Ein Plus verzeichnete zum Jahresende 2018 auch der Kontostand, der bei knapp 21 500 Euro lag. Das Abteilungsguthaben sei seit dem Bau des Vereinsheims nicht mehr so hoch gewesen, sagte Philipp Schaible, der bei der Abteilungsversammlung auch die Grußworte des Hauptvereins überbrachte, deren kommissarischer Vorsitzender er derzeit ist.

Rund 350 Mitglieder

Über die weiteren Aktivitäten und Erfolge im vergangenen Jahre informierte die Abteilung schriftlich, die Berichte des bisherigen Fußball-Abteilungsleiters Ralf Illich sowie der Verantwortlichen für den Spielbetrieb Männer (Felix Schelkle) sowie Frauen (Thomas Knez) sowie der Jugend lagen gedruckt und gebündelt aus. Demnach hat die Fußballabteilung derzeit rund 350 Mitglieder und hat 15 Mannschaften im Spielbetrieb, davon elf Nachwuchsteams. Gerade die Jugend sorgte im vergangenen Jahr für etliche gute Ergebnisse. Allerdings sei es immer schwieriger, Kinder für das Fußballspiel zu motivieren und auch Jugendtrainer zu finden, heißt es im Bericht von Ralf Illich. Einer der Höhepunkte im Vereinsjahr war auch 2018 das von einem Team um Felix Schelke und Simon Schelkle organisierte internationale U13-Hallenturnier um den Vereinsservice-Cup. Nach Ansicht auch von erfahrenen und weitgereisten Profis gebe es deutschland- und sorgar europaweit für diese Altersklasse kaum ein vergleichbares Turnier, schreibt Illich. „Das ist schon eine Hausnummer.“

Bei der Abteilungsversammlung wurde Kritik laut, dass es mit dem Fußball beim VfL Munderkingen „langsam, aber sicher abwärts geht“. Spieler würden den Verein verlassen, aber niemand von anderen Klubs kommen, so ein Mitglied. Simon Schelkle und Felix Schelkle entgegneten, dass man, um Spieler von anderen Vereinen zu holen, Geld in die Hand nehmen müsse. Dies würde aber den Prinzipien des VfL widersprechen. Der Abteilungsausschuss habe festgelegt, „dass wir im Herrenbereich Spielern kein Geld zahlen“, so Felix Schelkle. Kein Handgeld beim Wechsel und kein Fahrtgeld, wenn ein Spieler von auswärts stammt. „Wenn man das anfängt, kommen auch die Spieler aus Munderkingen und fragen, warum sie nichts kriegen.“ Man setze auf „Munderkinger Leute, die wir selber ausbilden“; Auswärtige seien willkommen, „wenn sie sich selbst antragen, aber sie bekommen kein Geld“.