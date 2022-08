Verein verzeichnet steigende Mitgliederzahlen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 15. Juli fand die Jahreshauptversammlung des Vereins im Tennisheim statt. Eröffnet wurde sie mit leckeren, vielfältigen Grillvariationen, die von Sportwart Sebastian Schmid und seinen Helfern vorbereitet und serviert wurden. Die anschließende Jahreshauptversammlung fand im gemütlichen Rahmen auf der Tennisanlage im Ried statt. Die anwesenden Mitglieder durften bei den Berichten vom Abteilungsleiter, dem Sportwart, dem Jugendleiter sowie dem Kassier die vergangene Saison Revue passieren lassen.

Erfreulicherweise sind die Mitgliederzahlen leicht gestiegen sind, hauptsächlich gab es einen Zuwachs bei Kindern und Jugendlichen. Etliche Events wie Spring Cup, Vereinsmeisterschaften und das Turnier ohne Sieger konnten durchgeführt werden und trugen zu einer gelungenen Saison bei. Die Verbandsspielrunde konnte ohne Einschränkungen durchgeführt werden. Es nahmen acht Mannschaften daran teil. Auch im vergangenen Jahr beteiligte sich die Abteilung am Ferienprogramm. Hier wurden über zwanzig Kinder bestens betreut und in die Grundlagen des Tennissports eingeführt. Außerdem findet in der Donauhalle beziehungsweise Tennishalle Ehingen das Kinder -und Jugendtraining statt. Zum Saisonabschluss wurden die Mitglieder wie schon in den vergangenen Jahren von Menelaos Kiotes mit einem fabelhaften griechischen Essen verwöhnt.

Der Kassenstand ist zufriedenstellend; die Einnahmen fielen zwar geringer als in den Vorjahren aus, jedoch bewegten sich die Ausgaben auf einem niedrigen Niveau, da keine wesentlichen Bautätigkeiten anstanden.

In der aktuellen Saison läuft bisher alles wie geplant. Mit der neu eingeführten Infoplattform wurde ein wichtiges Instrument geschaffen, um die Mitglieder über Neuigkeiten auf schnellem Weg zu informieren. Wer noch nicht daran teilnimmt, darf sich gerne beim Abteilungsleiter melden. Im August findet im Rahmen des Ferienprogramms eine Abenteuerwanderung statt und für den Herbst/Winter ist ein Feuerzangenbowle-Abend geplant.

Im Rahmen der Hauptversammlung wurde der Anerkennungspreis für ihre Mitarbeit als Funktionäre und ihr Engagement für den Verein an Arnold Ottenbreit und Hermann Springer verliehen.