Verbandsumlage überschreitet erstmals die Millionengrenze

Erstmals wird die allgemeine Verbandsumlage der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen die Eine-Million-Grenze überschreiten. Das hat Geschäftsführer Markus Mussotter bei der Vorstellung des Haushaltsplans für das aktuelle Jahr angekündigt. Neben der Verwaltung umfasst der Haushalt die Schulen der VG und die Gemeindeverbindungsstraßen.

Ein Hauptgrund für den Anstieg der allgemeinen Umlage ist die Umstellung auf das neue Haushaltssystem, das mit rund 20 000 Euro zu Buche schlägt. Der Hauptposten im Haushaltsplan sind aber die Personalkosten. Diese liegen mit 1,16 Millionen Euro auf dem Vorjahres Niveau. Das Gesamthaushaltsvolumen liegt bei 2,3 Millionen Euro. Auf den Verwaltungshaushalt entfallen dabei 1,93 Millionen Euro, auf den Vermögenshaushalt 405 300 Euro.

Für die auslaufende Werkrealschule und die Gemeinschaftsschule müssen die VG-Gemeinden voraussichtlich 76 445 Euro Schulumlage zahlen. 161 Schüler sind an den Schulen für das kommende Schuljahr angemeldet. „Das ist erfreulich“, sagte Markus Mussotter.

„Spannend ist auch das Thema Gemeindeverbindungsstraßen“, sagte Mussotter bei der Verbandssitzung. 87 Kilometer betreibt die VG derzeit. Weil viele der Mitgliedsgemeinden durch die Ausweisung von Baugebieten wachsen, werden diese aber weniger. „In der Verwaltungsratssitzung werden wir diese neu bestimmen müssen“, so der Geschäftsführer.

Zwei große Vorhaben sind in diesem Bereich dieses Jahr eingeplant. Die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße von der Dom-Mühle nach Algershofen wird rund 240 000 Euro kosten. Diese will die Stadt Munderkingen aus den Allgemeinen Rücklagen und über einen Kredit finanzieren. Auch die Verbindungsstraße zwischen Mundeldingen bis Unterstadion soll saniert werden.

Rottenackers Bürgermeister Karl Hauler wies an dieser Stelle daraufhin, dass auch die Gemeindeverbindungsstraße zwischen seiner Gemeinde und Emerkingen saniert werden muss. Er appellierte, dass die Stadt Munderkingen, der auch ein Teil der Straße gehört, trotz klammer Kasse die Mittel bereithalten solle, damit das Projekt angegangenen werden kann, wenn die Uneinigkeiten über den Umfang des Ausbaus ausgeräumt sind. In ein entsprechendes Förderprogramm ist die Straße bereits aufgenommen. Um diese Fördermittel auch zu erhalten, soll die Straße allerdings für den Schwerlastverkehr ausgebaut werden. „Das hält vor Ort aber niemand für sinnvoll“, weiß Munderkingens Bürgermeister Michael Lohner. Nochmals solle jetzt an „höherer Stelle“ über den Ausbau gesprochen werden, sagte Hauler.