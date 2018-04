VdK Munderkingen feiert 70. Geburtstag

Mit einer Feierstunde und knapp 100 Gästen hat die Munderkinger VdK-Ortsgruppe am Samstagnachmittag das 70-jährige Bestehen des Sozialverbands gefeiert. Mit der Erinnerung an die Gefallenen und Vermissten der Weltkriege und dem Lied vom „Guten Kameraden“ eröffneten der Munderkinger VdK-Ortsvorsitzende Peter Tüchler und Kreisverbandsvorsitzender Siegfried Ritscher aus Nasgenstadt die Feierstunde.

Zunächst zeigte der Kreisvorsitzende historische Bilder von Munderkingen und erzählte, dass er im alten Krankenhaus in Munderkingen geboren wurde und im Donaustädtle aufgewachsen sei. Später ließ Ritscher die Entstehung des VdK als Organisation für Kriegsopfer, also der Kriegsversehrten, Kriegerwitwen und Kriegswaisen, Revue passieren. Nach dem zweiten Weltkrieg seien die VdK-Ortsverein wie Pilze aus dem Boden geschossen, sagte Ritscher. „Und am 27. August 1948 wurde auch in Munderkingen eine VdK-Ortsgruppe gegründet.“ Weil aus den Anfangsjahren keine Unterlagen mehr vorhanden seien, konnte Ritscher nur einen Ausflug nach Zwiefalten und Hayingen im Jahr 1956, eine Weihnachtsfeier in der Krone im Jahr 1959 und die Feierstunde zum Volkstrauertag am Kriegerdenkmal in den Anlagen im Jahr 1964 nennen. „Im Jahr 1963 hatte der VdK Munderkingen 149 Mitglieder, heute sind es 153“, so Ritscher. Acht Vorsitzende hatte die Ortsgruppe in ihrer 70-jährigen Geschichte. Die bislang längste Amtszeit kann mit 22 Jahren der amtierende Vorsitzende Peter Tüchler aufweisen. „Die ersten Themen des VdK waren andere als die heutigen“, sagte Bürgermeister Michael Lohner, „anfangs ging es um Kriegsopfer, heute um laufend wechselnde sozial-politische Themen, beispielsweise um den Bereich der Pflege“. Was aber gleich geblieben sei, so Lohner, sei die Vertretung der Betroffenen durch den Sozialverband VdK. „Es ist wichtig, dass die sozial-politischen Themen im Auge behalten werden. Und das seit Jahrzehnten“, betonte der Bürgermeister. Das Jubiläum zu feiern sei wichtig, um den Leuten die Arbeit des VdK ins Bewusstsein zu rufen, so Lohner. Dem Vorsitzenden Peter Tüchler dankte der Bürgermeister für die verlässliche Zusammenarbeit bei der Vorbereitung des Volkstrauertags. Am Samstag wurden langjährige VdK-Mitglieder, teils in Abwesenheit, geehrt.

So konnte der 95-jährige Paul Gron nicht kommen, um die goldene Ehrennadel mit Brillant für seine 70-jährige Mitgliedschaft entgegenzunehmen. Die goldene VdK-Ehrennadel für 25 Jahre Mitgliedschaft ging an Michael Wald. Für zehn Jahre im VdK bekam Josef Bank die silberne Ehrennadel. In Abwesenheit wurden für zehnjährige Mitgliedschaft geehrt: Jörg Thiele, Nikolaus Wagner, Harald Böhm und Susanne Helle. Die Feierstunde wurde musikalisch umrahmt von Josef Schaller am Elektropiano und zu Abschluss lud die VdK-Ortsgruppe die Gäste zum Abendessen ein.