Uralte Grellet-Linde stark beschädigt – so geht es jetzt weiter

Nach der Begutachtung durch den Naturschutzbeauftragten des Landratsamts steht fest: Die Grellet-Linde kann wieder saniert werden. Darüber informierte Bürgermeister Michael Lohner. Die Linde war zu einem großen Teil abgebrochen.

„Es ist nicht unüblich, dass alte Linden im Stamminneren hohl und teilweise morsch werden. Mir kommt die Sanierung der Friedhofslinde vor einigen Jahren in den Sinn. Dort konnte über Rückschnitt und Hilfskonstruktionen die Stabilität wieder hergestellt werden“, so Lohner.

Die Linde mit dem abgebrochenen Teil. (Foto: Selina Ehrenfeld)

Die Stadt will dennoch daneben, wie an der Friedhofslinde auch, eine junge Linde pflanzen, so dass in ferner Zukunft bereits ein größerer Baum an diesem, laut Lohner „regional bedeutsamen Aussichtspunkt“ stehe. „Unsere Kinder sollen sich daran genauso erfreuen, wie die ältere Generation heute“, so der Bürgermeister.

Verschönerungsverein gibt Baum den Namen

Sein Vorgänger Bruno Schmid klärte zudem über den Ursprung der Linde auf. Entgegen der verbreiteten Meinung, dass der Baum ihren Namen von einem Lehrer habe, der sie damals gepflanzt hatte, wurde die Linde vom damaligen Verschönerungsverein von Munderkingen zu Ehren ihres früheren Vorsitzenden Guillaume Grellet in die Erde gesetzt. „Grellet war Teilhaber der Kunstmühle, der ehemaligen Stadtmühle an der Mühlstraße“, erklärt Bruno Schmid.

An dieser Stelle ist die Linde auseinandergebrochen. (Foto: Selina Ehrenfeld)

„Er ist 1849 in Boudry in der Schweiz geboren, war Ingenieur und hat nach dem Abriss der alten Stadtmühle die Einrichtung der neuen, moderneren Mühle und den Ausbau des Wasserkraftwerks geleitet.“ Grellet sei in Munderkingen in mehreren Vereinen aktiv gewesen.

Die Enkelin von Grellet, in Baden-Baden wohnhaft, war zu meiner Amtszeit mit ihrer Betreuerin wiederholt in Munderkingen, hat die Linde besucht und dem Museum der Stadt zwei Fotografien von Bildern ihres Großvaters und ihrer Großmutter gestiftet“, so Schmid. Bereits während seiner Amtszeit habe die Stadt „in weiser Voraussicht“ etwa 30 Meter nördlich der Grellet-Linde eine Nachfolgerin gepflanzt.

Mehr entdecken: Hunderte Jahre alte Linde ist stark beschädigt