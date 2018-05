Unfallfahrer lässt Opfer einfach liegen

Ein Senior ist am Montag nach einem Unfall in Munderkingen einfach weggefahren.

Der 87-Jährige bog, so die Erkenntnisse der Polizei, gegen 9.30 Uhr von der Rottenackerstraße nach links in einen Parkplatz ein. Sein Ford stieß mit einem Motorroller zusammen. Der 66-Jähriger stürzte in der Folge. Der Rollerfahrer erlitt durch den Unfall lebensgefährlichen Verletzungen. Das kümmerte den 87-Jährigen scheinbar nicht.

Zeugen verständigen die Polizei

Er fuhr zunächst weiter auf den Parkplatz, dann soll er einfach weggefahren sein. Den Rollerfahrer mit seinen lebensgefährlichen Verletzungen ließ er liegen. Zeugen verständigten sofort die Polizei und den Rettungsdienst. Die Sanitäter brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Die Zeugen hatten sich das Kennzeichen am Ford notiert. Polizeistreifen suchten sofort nach dem Flüchtigen. Der kam kurz vor 10 Uhr an die Unfallstelle zurück. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 87-Jährigen. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige.

Das Verhalten der Zeugen lobt die Polizei. Sie hätten überlegt gehandelt und so Verantwortung übernommen.

