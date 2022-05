Feuerwehr rückt wegen undefinierbarem Geruch aus

Zu einem außergewöhnlichen Einsatz musste die Munderkinger Feuerwehr samt Führungsgruppe der Raumschaft am Dienstagnachmittag ausrücken. Wie schon vor acht Wochen, als die Einsatzkräfte einen schweren Wohnhausbrand löschen mussten, in dessen Folge der mutmaßliche Brandstifter tags darauf unter bislang noch ungeklärten Umständen starb, war erneut die Martinstraße in der Altstadt das Ziel. Dieses Mal war der Grund für den Alarm jedoch weitaus weniger dramatisch.

Im ersten Obergeschoss eines Hauses hatten die Bewohner gegen 15 Uhr einen seltsamen Geruch und leichte Augenreizungen wahrgenommen. Aus Sorge, es könnte sich um Gas oder einen anderen gefährlichen Stoff handeln, verständigte die Familie die Feuerwehr. Diese rückte mit 32 Leuten aus, von denen Einsatzleiter Michael Ibach einige mit Atemschutz ins Haus schickte, um mithilfe eines Messgeräts dem Geruch auf den Grund zu gehen. Das Gerät schlug aber nicht an.

Kind spielte mit Pfefferspray

Im weiteren Verlauf ergaben Gespräche der Polizei mit der Familie, dass eines der Kinder offenbar mit Pfefferspray gespielt hatte. Tatsächlich fand die Feuerwehr in der Wohnung eine entsprechende Spraydose, die das Kind aus der Handtasche der Mutter genommen hatte. „Wir haben die Wohnung mithilfe eines Wasserlüfters durchlüftet, dann war die Sache wieder gut“, berichtete Munderkingens Feuerwehrkommandant Joachim Enderle. Verletzt wurde bei dem rund einstündigen Einsatz niemand.