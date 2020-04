Unbekannter zerstört Schul-Backofen in Munderkingen

Ein Unbekannter zerstörte am Wochenende mehrere Sitze und den neuen Schul-Backofen in Munderkingen. Etwa 800 Euro beträgt der Sachschaden den der Täter auf dem Schulgelände in Munderkingen verursacht hat.

Mehrere Bänke wurden mit Farbe beschmiert. Zur selben Zeit demolierte der Unbekannte mit Ziegelsteinen den Backofen, den Schüler und Lehrer im vergangenen Jahr in Eigenregie mühsam zusammengebaut hatten. Er stand auf einem Parkplatz der Schule. Die Polizei in Munderkingen (07393/91560) hat die Spuren gesichert und ermittelt. Viele Straftaten können nur mit der Hilfe der Bevölkerung aufgeklärt werden, sagt die Polizei und hofft auf Hinweise.