Unbekannte werfen Brandsatz in Schulgebäude

Unbekannte haben in einen Raum an der Schule an der Donauschleife in Munderkingen einen Brandsatz geworfen. Wie die Polizei erst am Dienstag mitteilt, sei dadurch ein Schaden von mindestens 20.000 Euro entstanden.

Demnach stellt eine Bedienstete am Montagmorgen noch vor Unterrichtsbeginn fest, dass an einem Gebäude in der Eugen-Bolz-Straße ein Fenster beschädigt und der Raum stark verrußt war.

Boden und Möbel fangen an zu kokeln

Die hinzugerufene Polizei nahm die Ermittlungen auf und sicherte die Spuren. Nach ersten Erkenntnissen warfen die Täter von außen eine Flasche mit Brandbeschleuniger durch ein Fenster. Hierdurch fingen der Boden und das Mobiliar an zu kokeln.

Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei und bittet unter der Telefonnummer 0731/1880 um Zeugenhinweise.

Doch damit noch nicht genug. In Munderkingen wurden am Wochenende zudem mehrere Gebäude in der Donaustraße, im Angerweg, in der Senfgasse, im Stadion- und Zwingerweg mit Farbe besprüht. Auch hier ermittelt jetzt die Polizei. Der Sachschaden dürfte etwa 2.500 Euro betragen.

Die Ermittler haben jetzt diese Fragen: