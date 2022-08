Unbekannte brechen in Munderkingen einen Automaten auf

Unbekannte haben am Sonntag in Munderkingen einen Automaten aufgebrochen und Münzen entwendet. Wie die Polizei mitteilt, waren die Täter gegen 1.30 Uhr in der Brunnenbergstraße aktiv und hebelten dort einen auf einem Gelände stehenden Automaten auf. Aus dem Automaten entnahmen sie Münzen und flüchteten mit ihrer Beute. Die Polizei Munderkingen (07391/5880) nahm die Ermittlungen auf und sucht nun die Täter. Die Beamten sicherten Spuren und schätzen den Sachschaden auf etwa 150 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der angegebenen Telefonnummer zu melden.