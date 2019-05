Unbekannte brechen in Gaststätte ein

In eine Gaststätte in Munderkingen sind Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch eingestiegen. Gegen 3.45 Uhr drückten die Unbekannten an dem Gebäude in der Mühlstraße ein Fenster auf und stiegen ein, berichtet die Polizei.

In der Gaststätte brachen sie drei Automaten auf und verschwanden mit Geld in noch nicht bekannter Höhe. Laut Beobachtungen einer Zeugin soll es sich bei den Einbrechern um zwei komplett schwarz bekleidete Männer handeln. Sie seien schlank und trugen Kapuzenpullis.

Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen nach den Tätern auf. Sie hofft unter der Telefon 07391/5880 auf Zeugenhinweise.