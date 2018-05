Mit einem Hoch auf Magistrat, Pfarrer, Bürgersleut und auf die Liebste, haben sich am Sonntagnachmittag die beiden Brunnenspringer Marcel Weiss und Simone Gassmann beim historischen Brunnensprung in den Munderkinger Marktbrunnen gestürzt. Diesem Höhepunkt der Wuselinger Fasnet ging der traditionelle Fasnetssonntag-Umzug mit närrischen Gästen aus Untermarchtal und Ehingen sowie den elf originellen Gruppen, die jedes Jahr das besondere Flair des Munderkinger Narrensprungs ausmachen, voran.

Pünktlich um 14 Uhr fiel der Startschuss für den Umzug, in dem die Musikkapellen aus Emerkingen, Mundingen, Rottenacker, Reutlingendorf, Unterstadion, Uigendorf und die Munderkinger Stadtkapelle für die närrischen Töne sorgten. Den närrischen Reigen der originellen Gruppen eröffnete die Gruppe Sasu, die mit Baumstämme werfen, Steine schleudern und Sack schlagen zu schwäbisch-schottischen Highland Games einluden. „Dein Gaada, der wird tiptop sei, setsch Du Okraut-Schnecka ei“, verkündeten die bunten Schnecken der Gruppe Falch-Bertsche.

Mit einer Mega-Bierkiste und als Bierflaschen huldigte die AH der Bierstadt Munderkingen. Dem Schutz des Tannenwaldes hatte sich die Gruppe Ällerhand verschrieben und wollte Bäume samt Gänseblümchen schützen. Ein Schneegestöber zog mit der Gruppe Wickie durch die Munderkinger Straßen und die Jauner hatten ihren mobilen Ofen angeworfen, um als Pizzabäcker ihre Backwerke ofenfrisch ans närrische Volk zu verteilen.

Mit dem Song „Happy Birthday“ gratulierte sich die Kuttlakapell selber zum 50. Geburtstag und als Schwarzwälder Uhrenträger zog die Gruppe Motzki durch Wuselingen. Die Gruppe XXL kam als Pipi Langstrumpf samt der Villa Kunterbunt. Schlangenbeschwörer, fliegende Teppiche und Geschichten aus 1001 Nacht hatten die Orientalen der Gruppe Surfer dabei und wie immer fuhr die MKK mit ihrem Mega-Mobil, diesmal ein Western-Salon, vor. Vom Salon-Wagen gab’s Countrymusik live und die MKK-Musiker hatten sich in „Old Cowboys“ verwandelt und ihre Instrumente gegen Flinten getauscht. Den Schluss des Umzugs bildeten die Traditionsnarren der Trommgesellenzunft mit ihren Wusele, Rathaushexen, der historischen Gruppe, der Brunnenspringer-Kutsche und dem Trommelwagen mit den Narrenräten.

Und als der bunte Gaudiwurm am Marktplatz angekommen war, stiegen die Brunnenspringer auf den Brunnenrand, ließen sich von ihrem Maiden „heißen Punsch“ reichen, tanzten den „Hopser und Schleifer“, zerschmetterten nach den Trinksprüchen ihre Krüge an der Brunnensäule und sprangen drei Mal in die eiskalten Fluten des Marktbrunnens, um dann völlig durchnässt „ein jeglich Maidlein“ zu küssen.