U13-Turnier in Munderkingen: Das Großereignis wirkt nach

Auch am Tag nach dem U13-Hallenfußballturnier in der Halle in Munderkingen wirkt dieses Event noch nach. Von vielen Seiten hat Organisator Felix Schelkle an den beiden Turniertagen Lob und Anerkennung erfahren.

Mit dem erstmaligen Spielen auf einem Kunstrasen gehört das Munderkinger Jugendturnier nun endgültig zu den großen Veranstaltungen. „Der Kunstrasen war eine Riesennummer“, sagte Felix Schelkle am Tag nach dem Turnier. Der Veranstalter könne dies wohl nicht mehr toppen. Das Lob kam von vielen Seiten. Felix Schelkle betont, dass sich bei den besten vier Mannschaften des Turniers gezeigt habe, dass sie gewohnt sind, auf Kunstrasen zu spielen: „Die Bundesligisten Mainz 05, VfB Stuttgart und SC Freiburg standen in den Halbfinals und der Karlsruher SC hat die Dritte Liga hervorragend vertreten.“

Die Zahl der Zuschauer konnte am Montag noch nicht festgestellt werden, nur das eine: dass mehr Eintrittskarten verkauft wurden als die Jahre zuvor. Hinzu kamen noch Freikarten für die Sponsoren. Sicher werden die vielen Fans weitererzählen, welches Erlebnis geboten war. Die Mund-zu-Mund-Werbung sei genauso wichtig wie die Berichterstattung in der Presse, für die Schelkle besonders dankbar ist.

Tom Fuchs, Verantwortlicher für den U11-Euro-Cup in Oberelchingen, und Jörg Steinecker, der das U12-Turnier in Reutlingen organisiert, waren genauso vor Ort wie Dominik Beckenbauer, Enkel von Franz Beckenbauer vom FC Bayern München. Die Münchner D-Junioren waren in dieses Jahr bei einem Turnier in Holland. Mit dem finanziellen Aufwand der Holländer kann der VfL Munderkingen nicht mithalten. Dass der VfL Munderkingen trotzdem eine so große Resonanz aufweisen kann, zeigt, dass Geld nicht alles ist. „Die Menschlichkeit spielt offensichtlich doch eine große Rolle.“ Viele haben Felix Schelkle die Hände geschüttelt. Auch Bürgermeister Michael Lohner war bei Turnier und Siegerehrung vor Ort.

Die Verantwortlichen solcher Turniere besuchen sich immer gegenseitig. Doch auch einige Scouts von Bundesligisten waren in der Munderkinger Halle. „Ich weiß schon, weshalb sie da sind“, sagt Felix Schelkle. Karl Rotter von Eintracht Frankfurt sagte beim Abschied zu Felix Schelkle: „Wir kommen nächstes Jahr wieder, Du brauchst uns nicht extra einzuladen.“

Das Munderkinger U13-Turnier hat einen festen Stamm von Teilnehmern, doch man versucht, jedes Jahr zwei oder drei neue Vereine einzuladen. Felix Schelkles Sohn Simon ist inzwischen für die Mannschaften zuständig und mit ihm, dem Initiator des Turniers, auf Augenhöhe. Anerkannt wird von den Organisatoren des Vereinsservice-Cup auch, dass der Karlsruher SC innerhalb von 16 Stunden eine Mannschaft organisierte, um für den polnischen Verein Slask Wroclaw, der kurzfristig abgesagt hatte, einzuspringen. Dafür wurde der KSC dann durch den Turniersieg belohnt.

Felix Schelkle vergaß im Gespräch mit der SZ nicht das Engagement der vielen Helfer zu erwähnen: „Insgesamt 120 Leute waren da und sie machen ihre Sache selbständig. Es ist ein altbewährtes Team.“ Die Mithilfe von Fußball-Aktiven und Jugendlichen der A- und B-Jugend ist selbstverständlich. Am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr war man mit den Abbau- und Aufräumarbeiteten in der Halle fertig. Am Montag war schließlich an derselben Stelle schon wieder Schulsport.