Zum Turnier der Vereine in der Eissportanlage lädt der VFL-Munderkingen ein. Los geht’s am Samstag, 10. September, ab 12 Uhr. Die Eissportabteilung würde sich freuen, wenn viele Vereine daran teilnehmen und auch viele Schlachtenbummler zur Halle kommen, teilte der Verein in einer Pressemitteilung mit. Die Halle ist bewirtet.