TSG holt sich den dritten Platz

Traditionell hat die Jugendfußball-Abteilung des VfL Munderkingen wieder von Fronleichnam bis Sonntag das Spring Cup-Turnier veranstaltet. Unter der bewährten Turnierleitung von Jugendleiter Uwe Illich wurde an drei Tagen in vier Altersklassen gespielt. 57 Mannschaften waren im Wettbewerb. Außer Mannschaften aus dem Fußball-Bezirk Donau waren Teams der Nachbarbezirke Donau/Iller, Zollern und Riß am Ball. Darüber hinaus nahm noch die E-Jugend des SV Böblingen teil.

Trotz teils kritischer Witterungsbedingungen musste nur am Sams-tag das E-Jugend-Turnier zweimal kurz unterbrochen werden. Die E-Junioren des VfL Munderkingen verloren erst im Finale und wurden Zweiter. Die D-Junioren der TSG Ehingen belegten den dritten Platz.

Bambini. Auftakt am Donnerstag war das Turnier der Bambini. 16 Mannschaften spielten in drei Gruppen. Angespornt von ihren zahlreichen Fans gaben die kleinen Fußballer in den Spielen Drei gegen Drei alles und durften sich am Ende alle als Sieger fühlen und bekamen einen kleinen Pokal.

F-Junioren. Zwölf Mannschaften waren in zwei Gruppen eingeteilt. Jedes Team hatte also fünf Spiele zu bestreiten. Mit jeweils fünf Sie-gen standen SSV Ehingen-Süd I und TSG Ehingen am Ende als Gruppensieger fest. Gruppe A: 1. SSV Ehingen-Süd I 15 Punkte, 2. VfL Munderkingen 10, 3. FV Biberach 6, 4. SG Dettingen 5, 5. SG Öpfingen 5, 6. SV Baustetten 1 Punkt. – Gruppe B: 1. TSG Ehingen 15 Punkte, 2. SGM Warthausen 12, 3. SSV Ehingen-Süd II 9, 4. VfL Munderkingen II 6, 5. SG Dettingen II 3, 6. VfL Munderkingen III 0 Punkte. Bei den F-Junioren gab es keine Endrunde. Alle durften Pokale in Empfang nehmen.

E-Junioren. Zahlenmäßig das größte Turnier war am Samstag. Hier spielten zunächst 17 Mannschaften in drei Gruppen. Gruppensieger wurden VfL Munderkingen I, TSV Allmendingen und SV Böblingen. Hier wurden in Viertelfinals die besten vier Mannschaften ermittelt. VfL Munderkingen I – FV Neufra 3:2, TSV Allmendingen – TSV Neu-Ulm 3:1, SV Böblingen – SGM Schelklingen 4:1, SSV Ehingen-Süd – FV Illertissen 0:3. Halbfinale: VfL Munderkingen – TSV Allmendingen 2:0, SV Böblingen – FV Illertissen 1:2. End-platzierung: 1. FV Illertissen durch 2:0 gegen 2. VfL Munderkingen I, 3. SV Böblingen durch 3:0 gegen 4. TSV Allmendingen, 5. TSV Neu-Ulm und SGM Schelklingen, 7. FV Neufra und SSV Ehingen-Süd.

D-Junioren. Abschluss war am Sonntag das Turnier der D-Junioren. Zwölf Mannschaften spielten zunächst in zwei Gruppen. Gruppensieger wurden die TSG Ehingen und Rot-Weiß Ebingen I. In diesem Turnier wurden alle Plätze ausgespielt. In den Halbfinals gewann der TSV Neu-Ulm mit 2:0 gegen die TSG Ehingen und Olympia Laupheim ge-gen Rot Weiß Ebingen I mit 1:0.

Endplatzierung: 1. TSV Neu-Ulm durch 1:0 gegen 2. Olympia Laup-heim, 3. TSG Ehingen durch 2:1 gegen 4. Rot Weiß Ebingen I, 5. SSV Ehingen-Süd durch 3:0 gegen 6. SG Dettingen, 7. SC Lauterach durch 1:0 gegen 8. TSV Blaubeuren, 9. FV Neufra durch 2:1 gegen 10. Rot Weiß Ebingen II, 9. VfL Munderkingen I durch 3:0 gegen 10. VfL Munderkingen II.

Turnierleiter Uwe Illich konnte mit seinem bewährten Team wieder auf eine gelungene Veranstaltung zurückblicken. Auch das Publikum war begeistert. Die Schiedsrichter wurden durchweg gelobt.