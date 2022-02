Trommgesellenzunft legt sich für digitalen Zunftball ins Zeug

Zum zweiten Mal kann der Zunftball der Trommgesellenzunft Munderkingen nicht in Präsenz stattfinden. Um trotzdem die Fasnets aufleben zu lassen, findet der Ball heuer digital unter dem Motto "Ab in den Süden" statt. Am Freitag, 25. Februar, 20 Uhr, statt.

In der Donauhalle zeichnen die Gruppen ihre Programmpunkte auf, die dann während des Zunfball-Streams gezeigt werden.

Ballpakete mit allerlei Überraschungen können noch bis 20. Februar gekauft werden. Darin ist auch der YouTube-Link enthalten.