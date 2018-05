Trommgesellen zum Frühstück im Seniorenzentrum St. Anna

Mehr als 80 Mitglieder der Wuselinger Trommgesellenzunft haben sich am Morgen des Glompigen Doschdig im Seniorenzentrum St. Anna zum Narrenfrühstück getroffen. Das Frühstück vor dem Austreiben der Kindergärten und des Schulzentrums ist traditionell der Start in den Tag.

Das Seniorenzentrum richtet für die Hästräger jedes Jahr ein reichhaltiges Frühstücksbuffet her. Anschließend ziehen Stadtkapelle, Wusele, Belagerung, Narrenrat, Brunnenspringer, Trommler und Pfeifer sowie Rathaushexen durch die Wohnbereiche der Pflegeeinrichtung. Einrichtungsleiter Denis Lamsfuß bedankte sich für den regelmäßigen Besuch der Narren. Für die Senioren, die nicht mehr selbst zum Feiern in die Stadt gehen könnten, sei dieser immer eine tolle Abwechslung. A

ls Dankeschön und Einstimmung hatte Lamsfuß eigens eine Büttenrede vorbereitet, in der er allen eine gesegnete Fasnet wünschte. Mit dem Munderkinger Narrenlied stimmten sich Hästräger und Senioren auf die heiße Phase der Fasnet ein. Dann ging es für die Trommgesellen in drei Gruppen in die Munderkinger Kindergärten. Anschließend wurden dann wieder gemeinsam die Schüler am Schulzentrum befreit.