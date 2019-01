Toter bei Gasalarm in Munderkingen

Zu einem Gasalarm ist die Feuerwehr Munderkingen am Mittwochabend kurz nach 18 Uhr in den Alten Galgen alarmiert worden. Im Keller eines Wohnhauses war ein lebloser Mann entdeckt worden, berichtete Feuerwehrkommandant Joachim Enderle an der Unglücksstelle.

Beim Eintreffen der Ersthelfer habe der CO-Warner der Retter angeschlagen. Die Rettungskräfte hatten noch vor Ort versucht, den Mann, bei dem es sich wohl um den Bewohner des Hauses handelt, zu reanimieren, jedoch erfolglos. Die Warngeräte hatten laut Aussage von Kommandant Enderle Kohlenmonoxid nachgewiesen. Im Keller befand sich dem Vernehmen nach ein Ölofen. Was genau zu dem Unglück geführt hat, war am Abend noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Neben der Feuerwehr Munderkingen und dem Roten Kreuz war auch die Führungsgruppe der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen am Abend unterstützend vor Ort. Die Feuerwehr belüftete nach der Bergung des Opfers das Gebäude, bis kein Gas mehr nachzuweisen war.

Gibt es eine Möglichkeit, sich vor Kohlenmonoxid-Unfällen zu schützen? Wir haben nach dem Unglück in Esslingen bei der Feuerwehr in Ludwigsburg nachgefragt.

Kohlenmonoxid-Warner einfach erklärt