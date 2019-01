Topbesetztes Munderkinger U13-Turnier am 12./13. Januar

U13-Spitzenmannschaften aus dem In- und Ausland treten am Wochenende 12./13. Januar beim Hallenfußballturnier in Munderkingen an. Zum bereits 22. Mal wird der Vereinsservice-Cup ausgetragen, bei dem der Nachfolger für den Turniersieger 2018, den VfB Stuttgart, ermittelt wird. Womöglich setzt sich aber erneut der VfB durch, der sich vor einem Jahr bei seiner 17. Teilnahme in Munderkingen erstmals in die lange Liste der Turniersieger eintrug. Aber die Konkurrenz ist groß, mit dabei sind 2019 auch der Vorjahresfinalist FSV Mainz 05 (das Bild zeigt eine Szene aus dem Endspiel 2018), Eintracht Frankfurt als Turnierdritter des vergangenen Jahres sowie die Bundesliga-Nachwuchsteams des FC Schalke 04, von Borussia Dortmund und des SC Freiburg. International klingende Namen sind ebenfalls vertreten, darunter Tottenham Hotspur, Galatasary Istanbul und Rapid Wien. Teil des Munderkinger D-Jugend-Turniers sind aber auch Vereine aus der Region, die somit die Gelegenheit erhalten, gegen Top-Klubs ihrer Altersklasse zu spielen. Insgesamt 35 Mannschaften spielen am Samstag, 12. Januar, und Sonntagmorgen, 13. Januar, zunächst in sieben Vorrundengruppen 20 Teilnehmer an der Zwischenrunde aus, die jeweils Erst- und Zweitplatzierten der vier Zwischenrundengruppen ziehen in die Endrunde ein, die mit dem Viertelfinale beginnt.