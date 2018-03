Thomas Mayer ist der neue Abteilungsleiter „Eissport“

Thomas Mayer ist der neue Leiter der Munderkinger VfL-Abteilung „Eissport“. Er wurde am Freitagabend bei der Hauptversammlung der Eissportler einstimmig gewählt. Sein Amtsvorgänger Alex Enderle stellte sich nicht mehr zur Wahl.

Weil er nicht mehr in Munderkingen wohnt, stellte sich auch Kassier und Vize-Vorsitzender Gerd Wengert nicht mehr zur Wahl. Für seinen Posten konnte kein Nachfolger gefunden werden, deshalb führt Thomas Mayer die Kasse der Eissport-Abteilung bis auf Weiteres kommissarisch. Einstimmig in ihrem Amt bestätigt wurde Schriftführerin Margret Scheid.

In seinem Bericht ließ Alex Enderle das vergangene Vereinsjahr Revue passieren und nannte das Funkenfeuer, den ersten Platz der Eissportler beim Jedermannsschießen im Munderkinger Schützenhaus, das Ferienprogramm und das Eisstock-Turnier der Vereine, an dem zehn Mannschaften teilnahmen, als herausragende Ereignisse. Kurios, so Enderle, sei, dass das Siegerteam beim Vereineturnier so heftig gefeiert habe, dass der Pokal verloren ging und bislang nicht mehr auffindbar sei.

Im April wurde in Munderkingen eine Vorrunde zur baden-württembergischen Duo-Meisterschaft ausgetragen, bei der sich zwei Munderkinger für das Finale qualifizierten und schließlich in der Endrunde den dritten Platz belegten. Beim Schiedsrichter-Lehrgang im November bestand Alex Enderle die B-Schiedsrichter-Prüfung und Alexej Ursoff ist neuer C-Schiedsrichter.

Vom Förderverein „Eissport“ wurden den Eissportlern im vergangenen Jahr 7900 Euro überwiesen. „Ohne dieses Geld könnten wir unsere Aktivitäten nicht finanzieren“, betonte Enderle. Sportwart Alexej Ursoff nannte Zahlen: Die Eissport-Abteilung hat momentan 65 Mitglieder, davon elf aktive Spieler, die im vergangenen Jahr an zwölf Turnieren teilgenommen haben. „Größtenteils recht erfolgreich“, betonte Ursoff. Zur ersten Bundesliga Südwest hatten die Munderkinger Eissportler zwei Mannschaften gemeldet, von denen eine den Klassenerhalt geschafft hat. „Auf Eis“ ist das Munderkinger Eissport-Team von der zweiten in die erste Bundesliga aufgestiegen, schaffte aber den Klassenerhalt nicht.

Weil die VfL-Eissportabteilung in diesem Jahr 50 Jahre alt wird, soll am 29. Juli eine Jubiläumsfeier stattfinden. Um dieses Fest vorzubereiten, wurde am Freitagabend ein „Jubiläumsgremium“ gebildet. Vom 20. bis 22. Juli wird rund um das Eissportheim ein Oldtimertreffen veranstaltet, zu dem rund 150 Oldtimer-Traktoren, aber auch Autos und Zweiräder erwartet werden. Am 8. September wird das Turnier der Vereine ausgetragen und am 29. September planen die Eissportler, anlässlich ihres Jubiläumsjahres, einen Vereinsausflug.

Alex Enderle dankte allen aktiven Spielern und allen Helfern für die Pflege der Anlage und mahnte, dass beim Jubiläumsfest und beim Oldtimer-Treffen die Mithilfe der Mitglieder dringend nötig sei.