Teil zwei der Munderkinger Turnierserie

Weiter geht’s mit den Jugendfußball-Turnieren des VfL Munderkingen. Nach dem Auftakt mit den E- und F-Junioren Anfang Dezember rollt am Wochenende 15./16. Dezember in der Munderkinger Sporthalle wieder der Ball. Bei der Fortsetzung der VfL-Turniere sind nun die B- und C-Junioren, die B-Juniorinnen und die Bambini an der Reihe. Mit 48 Mannschaften bei den jeweils zwei F- und E- Jugendturnieren war bereits das erste Turnierwochenende in Munderkingen hervorragend besucht. Nun setzt der Veranstalter VfL Munderkingen noch einen drauf: Insgesamt 55 Mannschaften werden am kommenden Wochenende erwartet. Damit kommen die Jugendturniere des VfL im Dezember 2018, die vier Turniertage Anfang und Mitte Dezember zusammengenommen, auf 103 Mannschaften.

Den Auftakt am Samstag, 15. Dezember, machen um 9 Uhr die Bambini. In drei Gruppen mit jeweils sieben Teams steht dieses Turnier unter dem Motto „Meine ersten Ballversuche“. Danach folgt ab 13 Uhr das C-Jugend-Turnier mit zwei Gruppen mit jeweils sechs Mannschaften. Aus dem sehr guten Teilnehmerfeld schickt sich unter anderen der FC Aarau aus der Schweiz an, den Dietmar-Glaser-Gedächtnis-Wanderpokal zu gewinnen. Ebenfalls dabei sind die C-Junioren von Olympia Laupheim, Spitzenreiter der Landesstaffel, und der Nachwuchs des FC Wangen.

Am Sonntag, 16. Dezember, wird um 8.45 Uhr das B-Juniorinnen-Turnier angepfiffen. In drei Vorrundengruppen mit jeweils vier Mannschaften werden zunächst die Teilnehmer für die weiteren Gruppen ermittelt. In diesen Rückrundengruppen werden dann die Platzierungen ausgespielt. Die Besetzung des Turniers ist gut, mit dabei sind unter anderem die Juniorinnen des TSV Crailsheim und des FFV Heidenheim sowie zwei Teams der Fördergruppe Sigmaringen. Weiter geht es am Sonntag um 15.15 Uhr mit der männlichen B-Jugend. Insgesamt zehn Mannschaften werden um den Sieg im Sepp-Bauernfreund-Gedächtnisturnier kämpfen. Mit dabei sind neben Mannschaften aus der Region unter andern auch die Verbandsstaffel-Junioren des TSV Neu-Ulm, FC Wangen und FC Rottenburg.

Für das leibliche Wohl gibt es am Turnierwochenende den berühmten „Muki“ (Hamburger nach Munderkinger Art), Rinderhacksteak mit Spätzle und Soße und altbewährte Speisen und Getränke.