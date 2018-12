„Team der Superhelden“ als Antwort auf den Fachkräftemangel in der Pflege

Auf den Freiwilligendienst aufmerksam machen und für Pflegeberufe werben, will das Munderkinger Seniorenzentrum St. Anna mit der neuen Kampagne „Komm ins Team der Superhelden“. Bezugnehmend auf bekannte Idole sollen junge Menschen für die Pflege gewonnen werden.

„Gemeinsam mit dem Team haben wir uns viele Gedanken gemacht, wie wir junge Menschen für die Freiwilligendienste und Pflegeberufe interessieren könnten“, berichtet Denis Lamsfuß, Einrichtungsleiter des Seniorenzentrums St. Anna in Munderkingen. Schnell sei dann die Idee der Superhelden entstanden.

„Wir haben gedacht, das ist mal etwas anderes und vielleicht ein bisschen untypisch für eine Pflegeeinrichtung“, erklärt er weiter. Bezugnehmend auf bekannte Comic-Charaktere habe man sich überlegt, was Helden eigentlich ausmacht. „Da geht es nicht um Kraft, Mut oder gutes Aussehen, sondern darum, sich für andere einzusetzen und sozial zu engagieren“, so der Einrichtungsleiter.

Fachkräftemangel in der Pflege

So sind beispielsweise Flyer entstanden und Anhänger, die auf die Möglichkeiten einer Ausbildung im Seniorenzentrum aufmerksam machen. „In Absprache mit dem Busunternehmen Walk werden wir die Anhänger zum Beispiel in den Schulbussen aufhängen“, kündigt Denis Lamsfuß an. Beim Regionalen Ausbildungstag im Januar 2019 wird das Seniorenzentrum mit einem Superheldenstand auf sich aufmerksam machen.

Wir haben gedacht, das ist mal etwas anderes und vielleicht ein bisschen untypisch für eine Pflegeeinrichtung Denis Lamsfuß, Einrichtungsleiter des Seniorenzentrums St. Anna

Wie in vielen anderen Branchen sei der Fachkräftemangel in der Pflege inzwischen deutlich zu spüren. „Dabei geht es aber nicht nur um ausgebildete Pflegekräfte, sondern auch um Freiwilligendienstler“, sagt Denis Lamsfuß, der vor Jahren selbst über den Zivildienst in den Pflegebereich gekommen sei. Die aktuell diskutierte Dienstpflicht, in der junge Menschen unabhängig von Wehrpflicht und Geschlecht eine Zeit lang für das Wohl der Gesellschaft arbeiten sollen, hält der Einrichtungsleiter nicht zwangsläufig für die Lösung auf der Suche nach Pflegekräften.

„Mein Beispiel zeigt zwar, dass es funktionieren kann, aber ich denke eine Verpflichtung ist ein zweischneidiges Schwert“, so Denis Lamsfuß. Würden alle jungen Erwachsenen gezwungen, sich in welcher Form auch immer sozial zu engagieren, könne das auch abschreckend wirken.

Derzeit ist der Ruf der Pflege eher schlecht

Wichtiger sei viel mehr, dass Pflegeberufe und Freiwilligendienste wieder mehr wertgeschätzt werden. „Derzeit ist der Ruf der Pflege eher schlecht“, weiß Lamsfuß. Von hohem Druck und wenig Zeit für die Pflegebedürftigen sei immer wieder die Rede. Dabei gebe es sehr große Unterschiede in den Einrichtungen, betont der Seniorenheimchef.

Auch die Vergütung der Pflegekräfte stehe in der Kritik. „Dabei sind Auszubildende in der Pflege nicht schlechter gestellt, als Lehrlinge in anderen Branchen“, so Lamsfuß. So verdiene der Azubi im ersten Lehrjahr rund 1100 Euro und im dritten 1300 Euro. Neben der dreijährigen Ausbildung zur Pflegefachkraft gibt es auch eine einjährige Ausbildung zum Pflegehelfer.

„Wer hier gute Leistungen erzielt, kann die zwei Jahre zur qualifizierten Pflegekraft draufsatteln“, so der Einrichtungsleiter. Der praktische Teil erfolge im Seniorenzentrum, aber auch bei Fremdpraktika beispielsweise in der ambulanten Pflege oder der Chirurgie im Krankenhaus. Die Theorie kann an der Magdalena-Neff-Schule in Ehingen gelernt werden.

