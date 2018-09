Tausende strömen zum Munderkinger Flohmarkt

Der Munderkinger Flohmarkt ist auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg gewesen. Tausende Schnäppchenjäger sind in der Altstadt auf der Suche nach allem möglichen Nötigen und Unnötigen gewesen. Etwa 300 Händler haben bei bestem Marktwetter neben allerhand Trödel auch echte Raritäten angeboten.

Schon in den frühen Morgenstunden sind hartgesottene Schnäppchenjäger am Samstag in den Munderkinger Straßen unterwegs gewesen, auf der Suche nach den besten Angeboten und seltensten Stücken. „Der Großteil kommt aber erst am späteren Vormittag“, weiß Hauptorganisator Günter Vollmer von den Munderkinger Pferdesportfreunden. Auch um die Mittagszeit war es voll in der Stadt, was sich positiv an den Bewirtungsständen der veranstaltenden Pferdesportfreunde bemerkbar machte. „Das lief richtig gut“, so Vollmer. Das spätsommerliche Wetter tat sein Übriges dazu, sodass auch der Getränkeausschank alle Hände voll zu tun hatte.

Umsatzstärkster Tag

Für die musikalische Unterhaltung sorgten die Rangers und Gitarren-Karle. „Ein Stand in der Vorstadtstraße hatte eine Drehorgel dabei und unterhielt so die Gäste“, berichtet Günter Vollmer, der in einer etwas ruhigeren Phase selbst auch die Gelegenheit nutzte, um zwischen den Ständen umherzugehen und sich eine Bild vom Gewusel in der Stadt zu machen. „Gerade für die Wirtschaften mit Außenbewirtung ist der Flohmarkt einer der umsatzstärksten Tage“, weiß der Munderkinger.

Ausrangierte Spielwaren, zu kleine Kleidung, Haushaltswaren aber auch Schallplatten und CDs oder Geschirr, waren an den rund 300 Ständen zu bekommen. Aus nah und fern waren die Verkäufer wieder in die historische Altstadt von Munderkingen gekommen, um in dieser besonderen Atmosphäre ihre Waren anzubieten. „Aus Unterammergau waren genauso Verkäufer da wie aus dem Stuttgarter Raum, dem Schwarzwald oder München“, berichtet Günter Vollmer. Der Großteil der Anbieter stammte aber wie immer aus Munderkingen und den umliegenden Gemeinden. Ihre Stände erstreckten sich wieder über die Marktstraße, den Alten Schulhof, die Martinstraße, die Ochsengasse, der Vorstadtstraße und die Bleicherstraße.

1200 Euro für eine Holzfigur

Dabei wechselten neben echten Schnäppchen auch wahre Raritäten den Besitzer. „In der Bleicher Straße hat ein Händler eine Holzfigur aus Bali angeboten, die für mehr als 1200 Euro verkauft wurde“, erzählt der Organisator. Ein ähnliches Geschäft sei auch noch an einem weiteren Stand geschlossen worden sein. Auch in den vergangenen Jahren seien immer wieder echte Antiquitäten verkauft worden.

„Die Polizei hat die Besucherzahl diesmal auf rund 10 000 geschätzt“, sagt Günter Vollmer. Natürlich seien die Menschen nicht immer gleichzeitig in der Stadt unterwegs gewesen, sondern hätten sich gut über den ganzen Tag verteilt. Zahlreiche Gäste hätten wieder die Möglichkeit genutzt, am Aktionstag „Ohne Auto mobil“ kostenlos mit dem Zug nach Munderkingen zu kommen.