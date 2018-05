Tag der offenen Tür im Bauhof Munderkingen

Viele Besucher sind am Sonntag zum Tag der offenen Tür in den Munderkinger Bauhof gekommen. Mit „Steckbriefen“ stellten sich Bauhofleiter Kurt Fues und seine neun Mitarbeiter den Besuchern vor. In Gesprächen erfuhren die Gäste von den vielfältigen Arbeitsbereichen des Bauhof-Teams.

So gehört die Pflege von 1292 Laubbäumen, 81 Nadelbäumen und 141 großen Büschen im Munderkinger Stadtgebiet genauso zu den Bauhof-Aufgaben wie die Wartung von 976 Straßenlampen und die jährliche Reinigung von 1407 städtischen Einlaufschächten. Wer wollte, konnte per Shuttlebus die Munderkinger Wasserförderung im Tannenwald besuchen oder sich im Bauhof über Desinfektion der Wasserleitungen oder die Lecksuche informieren.

Sämtliche Maschinen und der komplette Fuhrpark der Stadt waren ausgestellt. Vom weißen Ford Transit über kommunalorangene Piaggos, als Allzweckfahrzeug und Kipper, oder einen Fendt-Traktor bis zum großen Unimog-Absetzkipper reicht die Fahrzeugausstattung des Bauhofs. „Dazu haben wir verschiedenste Anbaugeräte wie Schneepflug, Salzstreuer oder Schlegelmulcher“, erfuhren die Besucher des Tag s der offenen Tür. Und unter den Maschinen des Bauhofs waren Stampfer und Fugenschneider genauso zu sehen wie eine Rüttelplatte oder ein Stromerzeuger.

„Auch Parkbänke aus Lärchenholz erstellen wir hier im Bauhof“, erzählten die Mitarbeiter. Die „Bank-Idee“ sei entstanden beim Bau der Boulebahn am Seniorenzentrum. Dafür erstellte der Bauhof die ersten sechs Sitzbänke. Und noch in diesem Jahr werden drei der „Munderkinger Bänke“ in den städtischen Anlagen aufgestellt und fünf weitere Bänke sind bereits in Arbeit. Um die Sitzbänke als „Munderkinger Originale“ zu kennzeichnen, fräse die Realschule das Stadtwappen in jede Rückenlehne, erfuhren die Besucher.

Die Alten Kameraden der Stadtkapelle sorgten beim Tag der offenen Tür für die Unterhaltung und die Bauhofmitarbeiter versorgten ihre Gäste mit sauren Kutteln, Steaks, roten Würsten, Kaffee, Kuchen und Getränken. Für Kinder waren ein Karussell und ein Sandkasten aufgebaut, jede Frau bekam ein Blumentöpfchen geschenkt und wer wollte, konnte den Munderkinger Maibaum „in der Waagrechten“ besichtigen.