Täter brecheb Automat auf und erbeuten Bares

Ein Automat ist am Mittwoch in Munderkingen aufgebrochen worden. Die Täter entwendeten nach Mitteilung der Polizei einen kleine Menge Bargeld. Gegen 4.30 Uhr betrat die Unbekannten laut Polizeibericht das Firmengelände in der Brunnenbergstraße. Dort hebelten sie einen Staubsaugerautomaten auf und gelangten an geringe Mengen Bargeld. Anschließend schlugen sie eine Verglasung an einer Tür ein. In das Gebäude gelangten der oder die Täter nicht. Zurück blieb ein Schaden von etwa 1000 Euro. Die Polizei ermittelt.