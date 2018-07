Türkische Spezialitäten zum Tag der offenen Tür

Jedes Jahr feiert der türkisch-islamische Kulturverein „D.i.t.i.B.“ in Munderkingen seine traditionelle Kermes und lädt zum Tag der offenen Tür ins Gemeindehaus im ehemaligen „Walk in“ ein. Am Wochenende nutzen wieder viele Besucher die Gelegenheit, türkische Spezialitäten zu probieren und wie immer bei der Kermes waren mehr als 30 freiwillige Helfer aus den türkischen Familien Munderkingens damit beschäftigt, die Speisen und Getränke aus dem Heimatland zu kochen und zu servieren.

Neben dem bekannten Döner im Fladenbrot war „Döner Dürüm“ im Angebot. „Dazu wird Dönerfleisch in dünnes Flachbrot gewickelt“, erklärte Hasan Yolcu, der Vorsitzende des Kulturvereins den interessierten Gästen. Als besondere Spezialität wurden Sis und Adana, also Lamm- und Hackfleisch-Spieße, angepriesen. Mehrere hundert der Fleischspieße wurden am Wochenende auf Holzkohle gebraten.

An beiden Kermes-Tagen waren Frauen damit beschäftigt, Börek mit Spinat, Kartoffeln und Käse oder für die Kermes-Besucher die türkische Pizza Lahmacun zuzubereiten. Außerdem stand das Linsengericht Köfte, die gefüllten Weinblätter Sarma oder Kisir, eine Art Couscous, auf dem Speiseplan der Kermes. Zu trinken gab es Cay, den typisch türkischen Schwarztee oder Ayran. Als Nachttisch warteten Baklava, gefüllt mit Nüssen oder Pistazien, oder das türkische Buttergebäck Kurabiye auf die Gäste und zur Kaffeezeit wurden bunt verzierte Kuchen angeboten. „Außer gutem Essen und Getränken ist uns der Kontakt zu den Munderkingern wichtig“, betonte Schriftführer Engin Mutlu. „Wir wollen mit möglichst vielen Leuten ins Gespräch kommen, aus der türkischen Gemeinde genauso, wie mit den Deutschen“.