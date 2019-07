Aufgrund von Wartungsarbeiten wird die Bahnstrecke zwischen Rottenacker und Riedlingen gesperrt werden. Die Sperrung gilt ab Freitag, 19. Juli, 21 Uhr, bis zum Betriebsende am Montag, 22. Juli. Sowohl am Bahnübergang bei Rottenacker als auch auf der Strecke zwischen Munderkingen und Riedlingen an einer Brücke wird gearbeitet.

Folgende Zugverbindungen sind betroffen:

Die Regional-Express-Züge (RE) der DB Zug-Bus-Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB) fallen zwischen Ehingen und Riedlingen ebenso aus wie die Züge der SWEG (HzL) auf dem Abschnitt Rottenacker–Riedlingen.

Zwischen Ulm und Ehingen fahren die RE planmäßig. Reisende in Richtung Sigmaringen nutzen die Züge der SWEG bis Rottenacker. Dort besteht Busanschluss nach Riedlingen, um dann in Richtung Sigmaringen und Donaueschingen weiterzufahren.

Die Deutsche Bahn weist darauf hin: Die Ersatzbusse halten nicht immer direkt am Bahnhof. Zudem können Fahrräder nicht in den Bussen mitgenommen werden.

Wer sich mit dem Ziel oder Startpunkt Rechtenstein auf den Weg macht, muss beachten, dass der Bahnhof dort während der Baustelle nicht von den Bussen des Ersatzverkehrs angefahren wird. Ausnahme sind die Busse um 6.03 Uhr ab Rechtenstein nach Rottenacker und um 22.50 Uhr ab Ehingen mit Halt in Rechtenstein.

Für Reisende zwischen Rechtenstein und Obermarchtal besteht die Möglichkeit, ein Anrufsammeltaxi zu nutzen. Anmeldung unter Telefon 07371/7407 (Taxi Kasiske) bis eine Stunde vor Abfahrt. Fahrscheine der Deutschen Bahn werden anerkannt.

Die Deutsche Bahn empfiehlt Fahrgästen, sich auf m.bahn.de, in der DB App und auf bahn.de/Reiseauskunft über die aktuellen Reiseverbindungen zu informieren. Informationen gibt es auch beim Kundendialog DB Regio Baden-Württemberg unter Telefon 0711/2092 70 87 (montags bis freitags, 7 bis 20 Uhr).

Für die auftretenden Beeinträchtigungen bittet die Deutsche Bahn die Fahrgäste um Verständnis. Die Reisenden werden gebeten, soweit erforderlich eine frühere Verbindung zu wählen.