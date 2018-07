Stradivari gibt’s zu sehen

Die „Algershofer Stradivari“ kommt zum Munderkinger Flohmarkt: „Nicht zum Verkauf, sondern nur zum Ansehen“, sagt Marktorganisator Günter Vollmer. „Das wird sicher ein Spektakel und ist einer der Höhepunkte unseres diesjährigen Flohmarkts.“

Zum 27. Mal laden die Munderkinger Pferdesportfreunde am Samstag, 17. September, Flohmarkthändler und Schnäppchenjäger in die Altstadt ein. „Mehr als 300 Verkäufer haben sich angemeldet und sicher werden wieder rund 12 000 Besucher kommen“, so Vollmer. Wie in den Vorjahren werden die Händler ihre Verkaufsstände in der Martinsstraße, Marktstraße, Vorstadtstraße, Bleicherstraße, Webergasse, Lautengasse, Ochsenweg, auf dem Menne-Parkplatz und im Schulhof aufbauen. „Auf 1200 Metern können die Besucher zwischen den Flohmarktständen bummeln“, so Vollmer.

Keine Neuwaren erlaubt

Für erfahrene Flohmarkt-Gänger ist der Munderkinger Flohmarkt am dritten Samstag im September ein fester Termin im Kalender. Erwerbsmäßige Flohmarktverkäufer und private Kleinanbieter werden Antiquitäten und Kostbarkeiten, aber auch Ramsch und Trödel, anbieten. Für 6,50 Euro pro laufendem Meter Standlänge konnten sich die Anbieter in den vergangenen Wochen bei den Pferdesportfreunden anmelden. „Um den typischen Flohmarktcharakter zu erhalten lassen wir keine Neuwaren zu“, so Vollmer. „Bereits im Frühjahr haben sich die ersten Händler angemeldet.“ 100 Anbieter kommen aus Munderkingen, viele aus dem Raum Ehingen und Biberach. Aber auch aus München, dem Schwarzwald und aus dem Allgäu werden Händler erwartet. Außerdem haben 20 Kinder in ihren Spielkisten gestöbert und werden Teddybären, Puppen oder Spielzeugautos anbieten.